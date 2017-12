/ SANTIAGO.- "Lo que uno espera es imparcialidad y que el fallo sea bien fundamentado, que no haya contradicciones y que se respete el derecho no sólo de los imputados, sino que también de las víctimas", dijo Jorge Luchsinger MacKay , tras el fallo que ordenó la repetición del juicio que absolvió a los 11 imputados por el crimen de sus padres, en Vilcún.Con esas palabras y en entrevista con CNN Chile, el más conocido de los hijos del matrimonio, pidió que no exista sesgo alguno en decisión de los magistrados.Noticias relacionadas SNA por anulación de caso Luchsinger: "Que sea el primer paso para dejar atrás la sensación de impunidad" Fiscalía celebra fallo que anula absolución en caso Luchsinger y defensor de imputados lo califica de "escandaloso"El hombre que perdió a sus padres el 4 de enero de 2013, manifestó también que se equivocaron al no solicitar la inhabilitación de uno de los magistrados que falló la absolución."Hoy la Corte acogió los argumentos que se entregaron y le da la razón a lo que indicaban nuestros abogados. Había contradicciones y eso hizo que se anulara el juicio. Ahora tenemos que tener el detalle de lo que fallaron y ver cuáles son las contradicciones que hacen razonable un nuevo juicio", señaló."Hoy la Corte acogió los argumentos que se entregaron y le da la razón a lo que indicaban nuestros abogados. Había contradicciones y eso hizo que se anulara el juicio" Jorge Luchsinger MacKayConsultado por el trabajo de la Fiscalía Regional de La Araucanía , Luchsinger manifestó que él vio la labor de los persecutores "desde el principio. Pudo haberse hecho mejor, pero se tiene que tener en cuenta que los recursos son limitados".Asimismo, solicitó que no sólo se tome en cuenta los derechos de los imputados, sino que también los de las víctimas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi