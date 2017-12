/ SANTIAGO.- La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual , se refirió a la demanda que presentó Nabila Rifo en contra de Canal 13 por la cobertura de su caso de violencia en el programa Bienvenidos, recordando que si bien se trata de una acción penal privada, el Ejecutivo respaldó el fondo de su reclamo en su minuto ante el CNTV.Al respecto, la secretaria de Estado comentó que "ese es un ámbito de acción penal privada que ella está ejerciendo. Solo puedo comentar que en su momento, cuando este hecho ocurrió, como ministerio hicimos también la denuncia frente al Consejo Nacional de Televisión".Noticia relacionada Nabila Rifo demanda a Tonka Tomicic, a Canal 13 y al ex director de "Bienvenidos" y exige $200 millones"Porque ustedes nos han escuchado durante estos cuatro años, creemos que los medios de comunicación son un actor y un agente clave de transformación cultural. No solo informan la realidad que está ocurriendo, sino que también son actores que describen la realidad", enfatizó.En ese contexto, Pascual añadió que "cuando los medios de comunicación aportan a que estas miradas de descripción de la realidad se incorporen sin discriminación hacia las mujer es, que no justifiquen si piensas A, B o C, si tuviste una o veinte parejas, ¡qué importa!"."Nada justifica la violencia contra las mujer es y esa fue la razón que tuvimos en ese momento para colocar la denuncia, al igual que más de 1.600 ciudadanos que también la colocaron", recordó.La titular del Sernam argumentó que cuando ocurrió el hecho "nos pareció que no era un tratamiento adecuado no solo de la noticia, sino en particular del fenómeno de la violencia que viven las mujer es en nuestro país y muy especialmente la situación brutal de violencia absolutamente condenable que vivió Nabila en ese momento"."No nos parece adecuado en ningún procedimiento, no solo en el ámbito de la exposición publica de un medio de comunicación, sino que también de un proceso judicial o del comentario de nuestra ciudadanía, que se trate de justificar las manifestaciones tan brutales de violencia que vivió Nabila", concluyó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi