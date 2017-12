/ SANTIAGO.- Los motivos que trajeron a Elon Musk a Chile aún no se conocen, tampoco por cuánto tiempo estará en el territorio nacional, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que decenas de cuentas se hayan tomado las redes sociales para escribirle directamente al empresario invitaciones de todo tipo.Desde el Observatorio ALMA, ubicado en la Región de Antofagasta, que esta mañana le extendió una invitación a sus instalaciones al líder de SpaceX, algo que no es tan descabellado si se considera que David Gilmour aceptó la invitación al laboratorio en su paso por el norte de Chile.Pero también se han registrado otras llenas de costumbres nacionales, mientras un usuario lo invita a una ronda de piscolas, otro le ofrece "tomar once", tostadas con palta, torta y té.Las propuestas de comida son las más comunes, un usuario también quiso invitarlo a comer completos en el centro de Santiago, o viajes más interesantes a conocer otros rincones del país y a probar el vino chileno. También hay invitaciones a conversar sobre inteligencia artificial, acompañado de unas cervezas.Si bien aún no existen detalles sobre los motivos de su viaje al país son de placer o por negocios, muchos usuarios de la red social también lo han invitado al norte de Chile por las reservas de litio y los posibles negocios que sus compañías podrían establecer en la zona.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi