/ SANTIAGO.- "No esperaba nada de esto", con estas palabras la machi Francisca Linconao se refirió a la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que anuló el juicio oral que había absuelto a los 11 acusados por el incendio con carácter terrorista en que murieron Werner Luchsinger y su esposa Vivian Mackay, el 4 de enero de 2013 en Vilcún .Tras conocer el fallo, la mujer dijo que "nosotros como mapuche no tenemos justicia, los ricos tienen justicia porque tienen plata y compran a los jueces , y entonces por eso hacen esto".Asimismo, calificó la resolución como "injusta" y nuevamente apeló a que "soy inocente y a toda la gente le he dicho que soy inocente".El nuevo juicio, con distintos magistrados, deberá realizarse dentro de los próximos 60 días, posiblemente en marzo.En tanto, el abogado de la autoridad mapuche, Renato González , indicó que "no lo teníamos considerado" y que fue sorpresivo ya que el veredicto absolutorio del juicio oral fue unánime."Nosotros como mapuche no tenemos justicia, los ricos tienen justicia porque tienen plata y compran a los jueces" Machi Francisca Linconao, imputada en caso Luchsinger"Para ser sincero, en lo personal, yo a lo menos pensaba que se iba a confirmar la sentencia de primera instancia, que es contundente, pero bueno, hay que revisar y respetar los fallos" , sostuvo.En esa línea, el abogado de Linconao acotó que "el trabajo ahora que se viene será más fuerte y esperamos que el resultado sea el mismo, que se absuelva a la machi Francisca Linconao y a las otras personas"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi