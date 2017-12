/ El presidente Tabaré Vázquez, aseguró que se reunirá el próximo marzo de 2018 con el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, para avanzar en la ratificación del tratado de libre comercio (TLC) que ambos países firmaron en octubre de 2016.El mandatario se refirió al acuerdo comercial entre ambos países en una entrevista publicada este jueves por el semanario Búsqueda, donde consideró que la elección de Piñera no debería complicar los avances respecto a este TLC, que aún no ha sido ratificado por ninguno de los dos Parlamentos. "Yo hablé con el futuro presidente Piñera (…), lo llamé y tuvimos una muy buena conversación y quedamos de reunirnos en cuanto él asuma la Presidencia en marzo, así que trataremos esto (TLC) juntos también", señaló el presidente uruguayo. La ratificación del acuerdo de libre comercio entre los dos países suramericanos ha dividido a la interna de la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay , el Frente Amplio (FA), dado que algunos sectores consideran que no sería beneficioso aprobar un tratado de este tipo. "Cuando se dice: '¿Qué podemos ganar con un tratado de libre comercio?' Yo digo: '¿Y qué podemos no ganar con un tratado de libre comercio?'", se preguntó Vázquez respecto a las críticas que surgieron en algunos sectores del oficialismo uruguayo. En este sentido, comparó la situación de Uruguay con la de sus competidores comerciales como Australia y Nueva Zelanda, países que tienen "múltiples tratados de libre comercio". Esos países están "entrando a China con arancel cero", mientras que Uruguay sigue abonando impuestos por 600 millones de dólares aproximadamente, según detalló el mandatario. "Ahí hay una línea de trabajo que tenemos que tener muy presente y avanzar. El Gobierno está convencido de que es así y estamos actuando dentro de lo que está incluido en el programa de Gobierno", agregó. De esta manera, sostuvo que el país debe "mejorar el comercio internacional", así como las relaciones sur-sur, dentro de las que destacó a Chile. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi