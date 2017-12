/ Foto de archivo: El presidente estadounidense, Donald Trump , realiza una llamada telefónica desde su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida , Estados Unidos, 24 de diciembre del 2017. REUTERS/Carlos Barria (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo el jueves que cree que el fiscal especial Robert Mueller, que investiga una posible colusión entre los funcionarios de su campaña y Rusia en las elecciones del 2016, lo tratará de manera imparcial.“No hubo colusión. Pero creo que va a ser imparcial”, dijo Trump al New York Times en una entrevista en su club de golf en West Palm Beach, Florida Algunos republicanos en el Congreso de Estados Unidos han acusado en las últimas semanas al equipo de Mueller de tener un sesgo contra Trump , y han dicho que la confianza pública en la investigación se ha erosionado. Mueller ha acusado a cuatro asociados de Trump en su investigación.El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, dijo a principios de este mes que no estaba al tanto de alguna irregularidad por parte del equipo de Mueller. Trump también dijo al New York Times que ha sido “blando” respecto a China en el comercio y se quejó de los envíos de petróleo a Corea del Norte a pesar de las sanciones por el programa nuclear de Pyongyang. “El petróleo va a Corea del Norte. ¡Ese no era mi acuerdo!” declaró.Más temprano el jueves, Trump escribió en Twitter que Pekín había sido “atrapada” permitiendo el envío de crudo a Corea del Norte y dijo que tales medidas evitarían una “solución amistosa” a la crisis.Notiespartano/ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi