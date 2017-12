/ SANTIAGO.- Nada oficial confirmaba el quiebre entre los ex integrantes de "Doble Tentación", Ignacio Lastra y Julia Fernández , quienes hicieron noticia en septiembre tras protagonizar un grave accidente automovilístico que dejó al modelo chileno con el 90% de su cuerpo quemado.Noticia relacionada A tres meses del grave accidente que protagonizaron, pareja de ex chicos reality termina su relación En medio de crípticos mensajes a través de redes sociales ambos ex chicos reality dieron a entender que finalizaron su relación. Lo que provocó la molestia de los seguidores contra la brasileña, por mostrarse alegre celebrando Navidad en su país natal."Julia es una mujer maravillosa y gracias a ella salí adelanto de esto!!! No merece críticas (sic) sino apoyo y amor ", escribió Lastra en una de sus stories de Instagram.Fernández no tardó en responder a través del mismo medio y señaló: "Gracias por seguir defendiéndome bb (sic)… de verdad gracias… nosotros sabemos nuestra verdad. Te amo… nunca lo olvides".El ex modelo del programa "Atrapa los millones" todavía se encuentra internado en la Unidad de Quemados de la Clínica Indisa. En un minuto se especuló que el finalizó la relación para dedicarse a su rehabilitación.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi