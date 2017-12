/ Sin dudas la corrupción fue el tema del año, asunto que salpicó a los tres principales partidos políticos. En esta línea el Partido Nacional (PN) se vio fuertemente señalado por la acusación al intendente de Soriano, Agustín Bascou, por la compra de combustible para el gobierno departamental en estaciones de servicio de su propiedad, y criticado por la leve sanción que le aplicó el Directorio del partido.Al respecto, el senador y presidente del Directorio del PN Luis Alberto Heber opinó en La Mañana de El Espectador que el intendente de Soriano "es el culpable de dividir al partido" , y agregó que "todo esto se arreglaba diciendo 'me equivoqué'. Fue una salida correcta la que tuvo el intendente Bascou para con Larrañaga y Alianza, pero la generosidad que tuvo con Alianza no la tuvo con el partido. Quien divide al PN en esta oportunidad es el intendente Bascou. La verdad no entiendo como una persona puede hace eso sectorialmente, pero con el partido no actúa con generosidad para evitarle una votación que generó las rispideces y los problemas que tenemos en el partido".Por otro lado, expresó que el caso de Bascou no se puede comparar con otros casos como el del exdiputado suplente del Partido Colorado Francisco Sanabria o del exvicepresidente de la República Raúl Sendic."Sanabria fue procesado con prisión por la Justicia. Ahí los partidos tienen que actuar inmediatamente. Está bien lo que hizo el Partido Colorado, no era discutible. En el caso de Sendic no termina el proceso dentro del Frente Amplio porque él renuncia. Es una actitud personal, lo que hace es evitar el pronunciamiento del Plenario. Wilson Ezquerra toma una actitud él. Dice 'quiero que me desafueren, soy culpable, no quiero involucrar a mi partido, no quiero involucrar a mi familia. Pido perdón a mi familia, mis votantes, mi partido no tiene nada que ver, fue un error mío'. Cosa que nunca hizo Bascou" , señaló. El entrevistado consideró que "cuando se tiene que historiar se debe decir toda la verdad, no parte de ella. El Directorio con mi presidencia no miró para el costado con el informe de la Jutep. Lo analizamos. La Jutep dice que acá hay delitos e ilegalidades, por eso debe pasar a la Justicia. Nuestro sector político esperaba una mayor sanción de la Comisión de Ética. No esperaba que la Jutep dijera las cosas que dijo. Me sorprendió". "Yo pertenezco a un sector. Ningún presidente a lo largo de la historia del PN dejó de pertenecer a un sector político. No hay neutrales en el PN. El tema es si las actitudes que yo tomo flechan la cancha", dijo Heber apuntado a la crítica que recibió del diputado por el departamento de Paysandú Nicolás Olivera."Le pregunto a cualquier blanco si mañana el PN dice que su accionar no estuvo de acuerdo al buen nombre y a las mejores tradiciones de su partido, quedamos en una expectativa. No voy a decir qué haría yo, creo que es muy claro, no tengo que explicar. Nosotros quedamos esperando una reacción que no vino" , manifestó el parlamentario.Cuando Bascou fue convocado para explicar esta situación ante la Comisión de Ética del PN reconoció como propias dos estaciones de servicio involucradas en el asunto. Luego, ante la Jutep admitió ser el dueño de una tercera. Al respecto, el senador contó que "gente allegada a Bascou explicó que no se mencionó la tercera estación porque la acusación del Frente Amplio era por dos estaciones y no por tres. El tema no es el ocultamiento, sino la actitud de obtener un beneficio".En marzo del próximo año Heber abandonará su cargo para recorrer el país de cara a las elecciones de 2019, y negó que el senador del partido Luis Alberto Lacalle Pou, ocupe su lugar al frente del Directorio.Por último, el nacionalista argumentó que le gustaría que el candidato para vicepresidente por el partido fuera una mujer Escuche la entrevista de La Mañana: DescargarCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi