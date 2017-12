/ El músico Denis Elías fue entrevistado en La Tarde D10 y habló acerca de su gusto por la música, sus inicios a nivel profesional, como es su momento actual en el carnaval y que planes tiene para el año 2018.DescargarElías comentó que cuando era pequeño, Eduardo Rivero era el dueño de la banda de música tropical "Karibe con K", y que la agrupación pasaba su mejor momento en una etapa donde diversos conjuntos cerraban los espectáculos en los tablados durante el carnaval. Dijo que desde que tenía 5 años que le gustaba cantar junto a su tío en entrega de premios, cumpleaños de sus amigos y otras actividades. "Así comenzó esta pasión de la música y el fútbol, ya que jugué desde los cuatro años. Eso fue hasta los 17, cuando dejé el fútbol por el canto" , dijo.Comentó que tras tener éxitos en las divisiones infantiles del Club de Baby Fútbol Cerromar, llegó a estar en la séptima, sexta, quinta y cuarta división de Rampla Juniors, pero un día con 15 años se "escapó" para asistir a un baile en la discoteca Interbailable. "Lo que con mis amigos escuchábamos en un cassette, ahí se convirtió en realidad. Me explotó la cabeza al ver una banda en vivo" , afirmó.Agregó que en 1998, a los 17 años tuvo su primera oportunidad para realizar una prueba de canto en una orquesta llamada "Los Príncipes". Ahí quedó. Luego, desde que se decidió por la música e ingresó a cantar a la primer banda que integró, Elías se prometió a si mismo tener una orquesta en el futuro. "Lo que no sabía era que iba a cambiar tanto el ambiente y que las orquestas iban a dejar de ser con tres o cuatro cantantes, y que el artista podía convertirse en solista. Pasé por un montón de orquestas donde fue aprendiendo muchísimas cosas, y cada escalón que iba subiendo eran cosas que iba aprendiendo. Luego esas enseñanzas las fui aplicando en las otras orquestas en las que estuve".Consultado sobre su próximo trabajo discográfico, dijo que finalizará en enero próximo con las canciones, y que ahora hace una pausa por la celebración de las fiestas tradicionales. El nuevo disco será con temas de reggaeton latino romántico. Luego se comenzarán a lanzar las canciones de a una, hasta que el sello determine la fecha de lanzamiento del disco.El artista señaló que estará presente en el carnaval participando con el grupo de parodistas Nazarenos , y que ensayan en el club El Tejano. Señaló que está agradecido con el conjunto por abrirle las puertas, y que él no cree en esa idea de que si un carnavalero sale en un grupo, luego no puede participar en otro diferente. A modo de reflexión, Elías dijo que ahora va por más, y que los sueños en la vida están para cumplirse, y agregó que la vida es una sola, y que las cosas se hacen ahora o luego no habrá tiempo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi