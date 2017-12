/ SANTIAGO.- Hace una semana se daba por hecho el traspaso de Lucas Barrios, ex atacante de Gremio, a Colo Colo. El regreso del otrora goleador albo ilusionaba a todo el pueblo Cacique para comenzar a armar un equipo "fantástico" de cara a la Copa Libertadores 2018.Noticias relacionadas Con Lucas Barrios a la cabeza, quien ganaría $62 millones: Mira el once ideal que prepara Colo Colo para el 2018 Lucas Barrios le cierra la puerta a Colo Colo: "Es imposible ir si el presidente del club no te quiere" Sin embargo, este miércoles, el delantero argentino, nacionalizado paraguayo, sorprendió a los de Macul diciendo públicamente que " es imposible ir si es que el presidente del club no te quiere ".A raíz de este portazo del jugador de 33 años, el timonel del cuadro colocolino, Aníbal Mosa, decidió viajar ayer jueves a Buenos Aires para convencer a la "Pantera" de que dé un pie atrás a su postura y dejarle en claro que sí lo quiere."La idea era conversar con Lucas hoy por la noche (ayer), aunque tenemos claro que una reunión no será suficiente para llegar a un acuerdo ", señalaron a El Mercurio desde ByN.También agregaron que "tampoco creo que con dos alcancemos, pensando que mañana (hoy) también tendríamos que conversar del tema. Nuestro cálculo es que la próxima semana, para bien o para mal, debería existir una definición …Sí creemos que el viaje es la mejor manera de demostrar nuestro interés".La propuesta del Cacique es clara: Quieren al artillero mínimo por dos temporadas y por cada una de ellas Barrios recibiría un millón 200 mil dólares."Concordamos que en la reunión había que acercar posiciones, sobre todo después de lo que se dijo el miércoles, y evitar que situaciones como esas vuelvan a ocurrir", señalaron desde Macul."En ByN se entendió que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por lograr la firma de Barrios. Es un jugador fundamental para ir a competir a la Copa Libertadores ", agregaron.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi