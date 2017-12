/ SANTIAGO.- No ha sido una buena temporada para Alexis Sánchez, sin embargo, igual se las ha arreglado para mantenerse como el gran protagonista del Arsenal.Noticias relacionadas Alexis anota doblete, es figura y juega su mejor partido de la temporada en victoria del Arsenal por la Premier League Uno parecido al de Marcelo Salas en Wembley: Mire el doblete de Alexis en triunfo del Arsenal Y así lo dejó en claro ayer jueves. El delantero chileno marcó dos golazos en el triunfo de 3-2 sobre el Crystal Palace por la Premier League.Pero más allá de sus anotaciones, el futuro del tocopillano sigue siendo el principal foco de noticias, más aún luego de que se especulara con un quiebre entre él y algunos de sus compañeros por sus ganas de dejar el club.Hace unos días que la prensa inglesa viene hablando de la molestia de varios jugadores del Arsenal con Alexis por su falta de actitud esta temporada tras su frustrado traspaso al Manchester City.Y para muchos lo que pasó ayer en el triunfo ante el Crystal Palace evidenció el quiebre que existe en los "Gunners". Así lo afirmó al menos el histórico Thierry Henry basándose en una clara imagen."Hay una división en el equipo. Sánchez les está diciendo que vayan. ¿Por qué no vienen? ¿Acaso no quieren celebrar?'", explicó el ex goleador respecto al festejo por la primera anotación del chileno, donde algunos de sus compañeros optaron por no ir junto a él.Noticia relacionada Prensa inglesa se rinde ante la gran actuación de un "enorme" Alexis: "Fue su mejor partido en años" El ex delantero francés, en la cadena Sky Sports, criticó duramente a los jugadores del Arsenal por poner por encima sus problemas con el chileno en vez de los intereses del equipo."Ustedes no están acá por Alexis Sánchez, lo están por Arsenal. Arsenal hizo un gol. Anda y celebra, sea quien sea el que anotó", fue su recriminación.El portal The Sun profundizó en el hecho y tituló en una de sus notas: "Las celebraciones por los goles de Alexis Sánchez son desairadas por sus compañeros del Arsenal".Además, el citado medio da los nombres de los jugadores que prefirieron no ir a festejar con el goleador histórico de la "Roja". Los apuntados fueron Laurent Koscielny, Jack Wilshere y Hector Bellerin.Incluso, aseguran que Koscielny fue llamado por otros compañeros, pero el defensa claramente no quiso ir a la celebración.Imagen de The Sun. Imagen de The Sun. Imagen de The Sun.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi