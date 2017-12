/ SANTIAGO.- Elon Musk, el creador de SpaceX y Tesla, llegó a Chile el recién pasado miércoles en un viaje que tiene tantas incógnitas como interesados en su estadía en el país. Figuras como José Piñera y el recién electo diputado José Miguel Castro se volcaron a Twitter para darle la bienvenida al país.El arribo fue en un avión privado desde Estados Unidos según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI) al diario La Tercera, a pesar de que no se detallaron las razones detrás del viaje al territorio nacional.La primera reacción vino por parte de José Piñera , hermano del presidente electo Sebastián Piñera y ex ministro de trabajo de Augusto Pinochet, que le escribió a través de Twitter: " Bienvenido a Chile Elon Musk, la Arabia Saudita del litio , un potencial 'país solar' y líder de la libre economía mundial". Además, el también creador del actual sistema de AFP hizo referencia a los viajes en cohetes que Elon Musk presentó con SpaceX hace unos meses que harían posible recorrer el mundo en sólo 30 minutos.Quien también le escribió por Twitter al empresario de origen sudafricano fue el diputado electo por la región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN) , quien lo invitó al norte del país " donde tenemos la más grande reserva de litio en el mundo ". Elon Musk, ha trabajado los últimos años en la fabricación de vehículos eléctricos y baterías de alta capacidad a través de su firma Tesla para potenciar las energías renovables.Consultado por Emol , el diputado electo por la segunda región destacó que sería "ideal reunirse con él y la otra diputada electa Paulina Núñez (RN) para conversar sobre las grandes posibilidades que entrega Chile ".Si bien Castro detalló que aún no ha recibido respuesta por parte del empresario estadounidense, mantiene la intención de concretar una reunión para mostrarle el potencial de Chile frente a los trabajos que desarrolla Elon Musk.Respecto a los motivos que traen al fundador de The Boring Company al país, aún son desconocidos, pero bien podría tratarse sólo de un viaje de placer.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi