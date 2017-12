/ SANTIAGO .- Pésima noticia para Novak Djokovic. El serbio, quien venía de cinco meses sin jugar por una lesión en uno de sus codos, había declarado en los últimos días que ya se encontraba entrenando sin dolor y que podría ser parte de una exhibición en Abu Dhabi, pero hoy dio un pie atrás.Noticias relacionadas Duro golpe al circuito: Djokovic confirma que no jugará más este 2017 por lesión ¿Volverá igual que Federer? Tras cinco meses sin jugar por una fractura, Novak Djokovic regresa a las pistas El ex número uno del mundo decidió bajarse a última hora del torneo de la capital de Emiratos Árabes porque sintió molestias en la zona por la que tuvo que dejar el tenis por todo el segundo semestre de 2017.Ante esto, el europeo señaló en su página oficial que " estoy terriblemente triste por retirarme del torneo de Mubadala . En los últimos días comencé a sentir dolor en el codo y mis médico me recomendaron no arriesgar nada y comenzar la terapia. Estoy triste porque deseaba disputar partidos"."Necesito aceptar la situación y esperar a los resultados de las terapias para volver a jugar tenis. Esto puede afectar a mi comienzo de año pero tomaremos las decisiones oportunas en los próximos días ", agregó "Nole".A raíz de esta última declaración, habrá que esperar para saber si Djokovic se hará presente o no en el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open.En tanto, cabe consignar que el británico Andy Murray tomará el lugar del retirado tenista serbio y se enfrentará al español Roberto Bautista-Agut.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi