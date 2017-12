/ Defensor Sporting aplastó a Larre Borges, Goes a Biguá y Urunday Universitario a Welcome en el arranque de la fecha 18 de la Liga Uruguaya de Básquetbol.Los últimos tres partidos del básquetbol uruguayo en 2017, que abrieron la fecha 18 de la LUB, terminaron con holgadas victorias de los equipos que partían como favoritos.El líder Welcome, que jugó sin los extranjeros Glover y Tucker y sin Esteban Batista, cayó 91-70 como visitante frente a Urunday Universitario, que ganó los cinco encuentros que disputó en el Clausura.Carl Elliot y Brian Craig con 21 puntos cada uno fueron los goleadores en el ganador, bien acompañados por Kevin Young con 17. Andrés Aristimuño con 24 y Matías De Gouveia con 13 se destacaron en la W.Otro que está tercero con 10 triunfos y siete derrotas es Defensor Sporting, que arrolló 110-82 a Larre Borges a domicilio. Winsome Frazier fue el goleador fusionado con 24 puntos y le siguió Marvin Phillips con 22. Por el perdedor, Ravern Johnson hizo 26.Goes aplastó a Biguá 80-48 como local y tomó aire en la lucha por la permanencia. Rick Jackson fue el máximo anotador misionero con 20 tantos, seguido por Fernando Martínez con 15. Del otro lado, Nicolás Borsellino hizo 16.POSICIONES11-6 Welcome10-5 Hebraica y Macabi10-7 Urunday Universitario y Defensor Sporting9-7 Malvín y Nacional8-8 Trouville7-8 Aguada7-10 Biguá6-10 Goes y Olimpia6-11 Larre Borges4-11 BohemiosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi