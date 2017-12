/ SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy , expresó la conformidad del Gobierno con la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco de acoger el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Regional de La Araucanía y los querellantes en el caso del crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay, ocurrido en enero de 2013.conocer la determinación, la autoridad recordó que "el caso Luchsinger es un asesinato que se produjo en el país y fue lo suficientemente conocido. Nosotros hemos recurrido a todas las instancias judiciales para enfrentar este caso y estamos conformes con el hecho de que se haya dictado una sentencia de nulidad".Noticia relacionada Corte de Apelaciones anula sentencia y ordena repetir juicio que absolvió a 11 acusados en caso Luchsinger Asimismo, Aleuy manifestó el deseo del Ejecutivo de que "el próximo gobierno pueda continuar con este esfuerzo con el mismo ahínco que lo hemos hecho nosotros" , considerando que el nuevo juicio oral se desarrollará en dos meses más, cuando la administración de Sebastián Piñera ya esté en La Moneda.Consultado sobre los detalles del fallo, el subsecretario explicó que "no hemos leído el fallo con detención y en general nosotros no comentamos los fallos, lo hacemos en términos generales nada más".No obstante, recalcó que "nosotros somos parte de ese juicio, pedimos nulidad después de la primera decisión que se había tomado y esa nulidad ha sido acogida (…) Por eso que hemos dicho que estamos conformes con la decisión que se ha tomado".Consultado sobre si el Gobierno espera algún tipo de manifestación en contra de esta decisión en La Araucanía, indicó que "nosotros entendemos que todas las personas tienen el derecho a recurrir a todas las instancias judiciales que correspondan"."Quedan instancias judiciales después de este fallo, así que me imagino que no serán las movilizaciones las que se hagan, sino que los que no estén de acuerdo recurrirán a la justicia como corresponde", subrayó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi