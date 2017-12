/ SANTIAGO.- Durante su campaña electoral en 2016, Donald Trump se caracterizó por ser polémico y no tener pelos en la lengua, provocando más de alguna vez críticas y cuestionamientos a su forma de hacer política. No obstante, muchos pensaron que, una vez en la Presidencia de Estados Unidos, el ex magnate moderaría su perfil.Sin embargo, el Mandatario norteamericano se ha mostrado fielmente a cómo se le conoció: polémico, directo y poco ajustado a los cánones políticos tradicionales, por lo que cada intervención suya es seguida con atención por el mundo, dejando una gran cantidad de episodios dignos de recordar. Revisa aquí los 10 más notorios.Mira el eclipse solar, pero sin lentes En agosto, el eclipse solar se convirtió en uno de los acontecimientos más esperados, especialmente en Estados Unidos. Como miles de personas, Trump no quiso perdérselo y salió a uno de los balcones de la Casa Blanca. El problema fue que, pese a las reiteradas advertencias de la NASA, el Mandatario dirigió su vista directamente hacia el sol sin lentes especiales. "¡No mires!", gritó alguien del público. El Presidente se puso las gafas, pero ya era tarde: la imagen fue el festín de las redes sociales Lanza papel higiénico a damnificados en Puerto Rico Puerto Rico fue uno de los países más devastados por el paso del huracán María, que dejó decenas de fallecidos, cientos de desaparecidos y a miles de damnificados. La visita de Trump a la zona no estuvo exenta de polémicas: minimizó la "baja" cantidad de víctimas e insistió en el alto costo que implicaría la reconstrucción. Pero la imagen que causó más re vuelo fue la del Mandatario lanzado rollos de papel higiénico a las personas como si estuviera encestando una pelota de básquetbol."Covfefe" Un mensaje en Twitter del Presidente Donald Trump , escrito pasada la medianoche del pasado 31 de mayo, con una palabra inexistente y aparentemente incompleto, desató una ola de bromas en redes sociales . "Pese a la constante 'covfefe' negativa de la prensa", escribió. Unos 60.000 retuits, 73.000 me gusta y 25.000 respuestas era el impacto del mensaje apenas dos horas después de su publicación, mientras que la etiqueta #covfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en EE.UU.Emocionado al interior de un camión A finales de marzo, el Mandatario recibió en la Casa Blanca a un grupo de dueños de camiones, quienes se reunieron para tratar diferentes temas de contingencia, como la infraestructura del país. En la cita, Trump se rindió ante la exhibición de camiones a las afueras de la sede de Gobierno. Sin ocultar su alegría y portando una chapita con la frase "yo amo los camiones", se subió a una de las máquinas, tocó la bocina e hizo varias muecas, con las que simulaba ir a toda velocidad.Toma agua de una botella durante un discurso Cuando llevaba 10 minutos de su discurso sobre su gira asiática, Trump se agachó para recoger una botella de agua y bebió de ella. Cinco minutos después, volvió a hacerlo. Aunque podría haber sido un gesto simple, los usuarios de redes sociales no se lo perdonaron y con burlas le recordaron que él se había reído del senador por Florida , Marco Rubio, quien hizo lo mismo en 2013. Incluso, en la campaña de primarias, cuando ambos fueron rivales, el entonces magnate lo imitó en múltiples actos públicos.El apretón de manos Uno de los gestos que ha caracterizado el "estilo" Trump , es su apretón de manos. Estrechar, tirón y palmada, suele ser su procedimiento. Desde que es Presidente, varios líderes mundiales han debido sortear las dificultades que implican el saludo del Mandatario: el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, el Premier de Canadá, Justin Trudeau, y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, son algunos de ellos. Una de las ocasiones más recordadas fue la que vivió la Canciller alemana, Angela Merkel: él no le dio la mano.Empujón a otro mandatario en la OTAN En su primera participación en una cumbre de la OTAN, el jefe de la Casa Blanca también hizo de las suyas. Tras una caminata con los líderes de los países del bloque, llegó el momento de la fotografía. El Mandatario, que estaba en segunda fila, tomó del hombro al Primer Ministro de Montenegro, Dusko Markovic, para abrirse camino y posicionarse al frente del resto de las autoridades. La acción fue criticada, por su falta de protocolo, y objeto de burlas por los usuarios de internet Piropo a la primera dama francesa Su trato hacia las mujer es también ha sido duramente criticado. Desde gestos con Melania hasta acusaciones de abuso sexual. En su visita a Francia junto a la primera dama de EE.UU., fue recibido por sus pares franceses, Emmanuel y Brigitte Macron. Tras el saludo y la fotografía protocolares, Trump le dijo a Brigitte: "Estás en tan buena forma", y luego lo repitió dirigiéndose al Presidente francés: "Ella está en tan buena forma. Hermosa". Sus dichos fueron repudiados en redes sociales Melania lo rechaza en Israel Las diferencias con su esposa han sido también motivo de polémicas. Durante su primera gira internacional, ambos arribaron en Israel. Mientras caminaban por la alfombra roja que se había extendido para su recibimiento, las cámaras captaron que el Presidente intentó tomar la mano de la Primera Dama, sin embargo, ella lo rechaza con una palmada. El hecho, que se repitió en su llegada a Roma, se suma a una serie de escenas que han dejado en evidencia la tensión entre el matrimonio."Golpeando" a CNN en la lucha libre Siempre activo en Twitter, Trump ha hecho polémica por difundir videos montados por sus adherentes, en los que generalmente aparece golpeando a sus críticos. Quizás el más conocido es aquel en el que golpea a un hombre con "rostro" de CNN en un ring de lucha libre. "#FraudNewsCNN", escribió. La publicación fue rechazada por alentar la violencia contra los periodistas. La cadena de TV replicó que seguirá "haciendo su trabajo" y que él "debería empezar a hacer el suyo".