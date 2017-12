/ SANTIAGO.- Intenso fue el 2017 para el mundo político, año que estuvo cargado de procesos electorales con los comicios de cores, parlamentarios y presidenciales. Hecho que trajo más de un remezón para el Gobierno y las colectividades del oficialismo y la oposición.En ese contexto, el 2018 se proyecta a toda máquina y donde ya en este verano se avecinan varias actividades por delante. El nombramiento del futuro gabinete, el cambio de mando e importante eventos partidarios, son parte de la agenda para los próximos meses.Enero parte recargadoSin una fecha clara todavía, el principal hecho que se espera se produzca en enero es el nombramiento del gabinete que acompañará al Presidente electo, Sebastián Piñera, una vez que asuma el gobierno. Así, el próximo 2 de enero, los partidos de Chile Vamos como son RN, la UDI y Evópoli, le presentarán las listas con propuestas de personas para que pueda integrar a sus equipos.Junto a esto, se estima que tras la visita del Papa Francisco a Chile entre el 15 al 18 de enero, Piñera efectué las primeras designaciones.En materia partidaria, en tanto, el 6 de enero se llevará a cabo el Comité Central del PS, en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago. Encuentro en que se abordará la política de alianzas de las colectividades de la centroizquierda tras la derrota presidencial y el rol que tendrá la tienda dirigida por el senador electo, Álvaro Elizalde en la nueva oposición.En medio de la crisis que vive el partido por sus malos resultados electorales, el PPD tiene programado para enero importantes citas internas. La primera será el 6 de enero, día en que harán una Directiva Nacional Ampliada donde se analizarán las elecciones y se debatirá sobre la identidad y futuro del partido. A ésta se invitó al ex Presidente Ricardo Lagos, aunque no asistiría.Tras esto, el próximo 12 de enero la tienda efectuará un Consejo Nacional, donde uno de los temas principales será la continuidad de la directiva liderada por Gonzalo Navarrete y frente a lo cual ya hay nombres para reemplazarlo.Como es tradición, el PC celebrará este 6 y 7 de enero la edición número 30 de su conocida Fiesta de los Abrazos, encuentro que se efectuará en Parque O'Higgins, contando con la participación de políticos y bandas musicales también.En esta ocasión, la colectividad presidida por el diputado Guillermo Teillier, invitó a representantes de partidos del Frente Amplio, bloque con el cual ha buscado algunos acercamientos y también al ex presidenciable de la Nueva Mayoría y senador Alejandro Guillier (IND). Previo a esto, el 1 de enero ofrecerán su clásico Caldillo de Congrio a la prensa, mientras que el 13 y 14 del mismo mes efectuarían su Comité Central.En el caso de Chile Vamos, RN encabezado por el diputado Cristián Monckeberg , hará capacitaciones para sus nuevas autoridades electas, así el 4 de enero se centrarán en los cores y el 10 y 11 será el turno de una jornada para parlamentarios. A esta última fue invitado Piñera.En, tanto, el viernes 12 y sábado 13 de enero, la UDI fijó su Consejo Directivo Ampliado, instancia en la cual se analizará el futuro del partido tras su bajo desempeño en las parlamentarias. La disminución de su representación en el Congreso, ha provocado duras críticas por parte de disidencia contra la directiva conducida por la senadora Jacqueline van Rysselberghe, existiendo algunos que incluso han pedido su renuncia.Junto a esto, el Consejo deberá debatir la actualización de la declaración de principios del gremialismo y el fin de la alusión del 11 de septiembre de 1973 en la misma.Además, a fines de enero la DC efectuará su Junta Nacional el 27 y 28 de enero, instancia en que tratarán su mal desempeño electoral, la conducción de la tienda por mientras en manos de Myriam Verdugo y la crisis que enfrenta.Febrero y marzo meses de instalaciónMucho más tranquilo se proyecta febrero, al parecer con vacaciones para el mundo político. Sin embargo, por esas fechas el Congreso se preparará para recibir la llegada de los nuevos senadores y diputados, debiendo asegurar las condiciones óptimas para enfrentar además el aumento de legisladores.A inicio de marzo, el principal hito será el cambio del 11 de ese mes y que marcará la salida del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y el arribo a La Moneda de la administración de Piñera. Siendo con ello el mes de la instalación para las nuevas autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo.Por su parte, el PR dejó para marzo su Consejo General y donde uno de los temas por estos días es la renovación de su directiva liderada por Ernesto Velasco y su política de alianzas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi