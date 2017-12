/ SANTIAGO.- Como era de esperar, reacciones a favor y en contra se produjeron esta mañana luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco informara que resolvió acoger los recursos de nulidad del juicio oral que el pasado 25 de octubre absolvió a los 11 imputados del crimen del matrimonio Luchsinger –MacKay , en Vuilcún.El primero en entregar su opinión fue el vocero de la fiscalía regional de La Araucanía Roberto Garrido , quien expresó su conformidad con la decisión de los magistrados Aner Padilla, María Elena Llanos y Alejandro Vera .Noticias relacionadas Corte de Apelaciones anula sentencia y ordena repetir juicio que absolvió a 11 acusados en caso Luchsinger Cronología del caso Luchsinger-MacKay: Desde el ataque a la absoluciónEl persecutor explicó que en el recurso de nulidad que presentó el Ministerio Público "nosotros planteamos que existían vicios en la sentencia , que no se había argumentado correctamente en relación con el rechazo de las pruebas presentadas por la fiscalía, que la valoración de las mismas no respetaban las reglas del Código Procesal Penal y estimamos que fue eso lo que se acogió"."Desde el punto de vista de la fiscalía hay tranquilidad con el trabajo realizado. Este es un resultado esperable y demuestra que el trabajo se realiza de forma seria y profesional y esperamos que se fije un nuevo juicio", añadió.En ese sentido manifestó que espera que los nuevos magistrados sí valoren las pruebas "conforme a los parámetros que establece la Reforma Procesal Penal" ."Nosotros esperamos y tenemos la convicción de que habiendo realizado un trabajo serio que permite reunir antecedentes objetivos que demuestran de la participación de los imputados debería dictarse una sentencia condenatoria", sostuvo.Consultado por si solicitarán la prisión preventiva de los 11 imputados, Garrido anunció que será una materia que estudiarán una vez que analicen la decisión del tribunal."Nosotros planteamos que existían vicios en la sentencia, que no se había argumentado correctamente en relación con el rechazo de las pruebas presentadas por la fiscalía" Roberto Garrido, vocero del Ministerio Público en La AraucaníaPor su parte el abogado de la familia Luchsinger, Carlos Tenorio , dijo que estar conforme con la resolución judicial."Es una resolución que nos satisface, pensamos que en el juicio se cometieron una serie de infracciones y que dan mérito al recurso interpuesto", sostuvo.Defensas: "Tendremos un nuevo veredicto absolutorio"Los abogados de los hermanos Sergio, Hernán y Sabino Catrilaf, Rodrigo Román y Manuela Royo , fueron los primeros defensores que se refirieron a la resolución.Para Román se trata de una "decisión por decir lo menos escandalosa desde la perspectiva del estado de Derecho , toda vez que los poderes del Estado están claramente delimitados y aquí hay razones políticas que llevaron a anular el juicio"."Esto va a significar que en un segundo o un décimo juicio vamos a tener una absolución nuevamente , así que en su momento vamos a estar hablando de un nuevo chascarro de la fiscalía y el Gobierno de Chile en esta persecución penal infundada", agregó.Consultado por si pudiera influir la resolución de la Corte de Apelaciones podría influir en la decisión del nuevo tribunal, el abogado manifestó que "raramente pudiera un tribunal entender las cosas de manera distinta, aún con lo contundente que fue el veredicto absolutorio. Tampoco hay que olvidar la falta de profesionalismo y rigurosidad del trabajo de la fiscalía y de la policía , razón por la tendremos un nuevo veredicto absolutorio"."Esto va a significar que en un segundo o un décimo juicio vamos a tener una absolución nuevamente, así que en su momento vamos a estar hablando de un nuevo chascarro de la fiscalía y el Gobierno de Chile" Rodrigo Román, abogado defensorPor su parte Manuela Royo también manifestó su disconformidad "con la resolución de la Corte. Consideramos que es una resolución abiertamente injusta, que perjudica a personas de quienes se ha demostrado su inocencia".En ese sentido coincidió con Román en que "sabemos que nuevamente lograremos la absolución, y por unanimidad".La profesional insistió en que "es una lástima, pero seguiremos trabajando, con la convicción intacta de la inocencia de nuestros representados y la certeza de que nuevamente ganaremos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi