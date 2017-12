© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

La Fiscalía expuso que considera válidos los audios que expusieron la grave irregularidad en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y adelantó que podrían registrarse más imputaciones con el avance de las diligencias en este caso.En conferencia de prensa, el fiscal Federico Espinoza se refirió a la imputación de los exsenadores Oscar González Daher y Jorge Oviedo Matto (por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias), así como al exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann (por asociación criminal y cohecho pasivo agravado), y a los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva (por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencia).?Son varios audios, los cuales fueron analizados uno a uno. En algunos se tuvo la conclusión en cuanto a la presentación de la imputación. No descartamos ampliar las imputaciones y si encontramos elementos contra otras personas, las mismas serán incluidas (en la investigación).El proceso no está cerrado, está abierto. Hay una línea trazada por los investigadores y seguiremos esa línea coherente, no importa quién caiga?, comentó.Respecto a la validez penal de las grabaciones, dijo que considera que sí pueden usarse como pruebas para la investigación y que por lo tanto van a sostener la validez de los elementos.Indicó que consultaron varias doctrinas y vieron la Constitución Nacional, por lo que diseñarán su teoría, pero que no puede aun adelantar cuál será.Todos los tipos penales con los que se les ha imputado a estas personas, son considerados delitos.Entonces, según indicó el agente del Ministerio Público, vieron que la medida cautelar es el arresto domiciliario para evitar la obstrucción de la investigación o la fuga. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEsto también atendiendo que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se habría registrado el duro de varios documentos vinculados a las personas procesadas.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Salvavidas - Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi