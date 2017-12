© Aeroquest LLC

En uso de sus atribuciones, el presidente Horacio Cartes vetó parcialmente la Ley de Presupuesto General de la Nación 2018. Además convocó a sesión extra de ambas cámaras del Congreso para tratar el veto.El decreto número 8.325 ya fue remitido a la Comisión Permanente y los parlamentarios (diputados y senadores) deben reunirse en un plazo de 48 horas para aceptar o rechazar la decisión de HC.El mandatario objetó los aumentos salariales por no tener una fuente de financiamiento. Así como están las cosas docentes, médicos, enfermeros y funcionarios de la ANDE e INC no tendrán un reajuste en sus sueldos el año próximo.Según se informó en la 730 AM, el lunes se reunirían los legisladores para abordar el tema.La ministra de Hacienda, Lea Giménez, sostuvo en conferencia de prensa el Gobierno presentó una propuesta alternativa al Parlamento para revertir los incrementos pero lastimosamente no hubo respuesta positiva."El veto parcial es la única herramienta que tenemos para poder cumplir con el plan de gastos el año próximo (…) El PGN 2018 sancionado por el Legislativo priorizó sectores minoritarios de la función pública, por encima del interés general y no podemos ignorar a toda la ciudadanía, para beneficiar a pequeños sectores en particular.Pido a los legisladores tener en cuenta eso a la hora de analizar el veto parcial", remarcó.

