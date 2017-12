© Aeroquest LLC

El narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão ya se encuentra recluido en la Penitenciaría Federal de Mossoró, ubicada en el nordeste del Brasil, donde cumplirá una condena de casi 18 años. Allí estará bajo estrictas medidas de seguridad, teniendo posibilidad de salir al aire libre solo dos horas al día y manteniéndose aislado casi todo el tiempo.Pavâo fue extraditado al Brasil ayer en horas de la mañana, luego de que la justicia del vecino país lo requiriera para ser juzgado por varios cargos, entre ellos tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.Siendo las 17:00 horas de Brasilia (16:00 hora paraguaya), Pavâo fue ingresado a la Penitenciaría Federal de Mossoró, en Río Grande del Norte, una cárcel de máxima seguridad en la que deberá cumplir una condena de 17 años y 8 meses.El Presídio Federal de Mossoró es una de las cuatro unidades penitenciarias federales de máxima seguridad que Brasil destina a los presos de mayor peligrosidad y a los líderes del crimen organizado, entre ellos los principales capo narcos del país.Entre los presos que cumplen su condena en dicho lugar se destaca Luiz Fernando da Costa, más conocido como ?Fernandinho Beira-Mar?, uno de los narcotraficantes de mayor peso en el Brasil y líder de la banda criminal ?Comando Vermelho?, quien fuera capturado en Colombia en el año 2001 y transferido a Río Grande do Norte en mayo de este año.Según informaron varios medios de comunicación, Beira-Mar y Pavâo no estarán en el mismo sector de la prisión, atendiendo a que ambos pertenecen a facciones narcos contrarias (Comando Vermelho y Primer Comando Capital), además de la peligrosidad que podría representar tal situación.El fiscal Manuel Doldán, de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, confirmó a nuestra redacción que Jarvis Chimenes Pavâo estará recluido bajo estrictas normas de seguridad desde el mismo día de su ingreso.En tal sentido, mencionó que los reos no pueden ingresar ningún tipo de objeto del exterior, inclusive sus prendas personales, por lo que todas sus pertenencias son entregadas para ser guardadas en una bóveda de seguridad.Así también, señaló que este régimen penitenciario incluye una primera fase de adaptación que dura 30 días de aislamiento.Durante ese lapso de tiempo, el recluso queda sin contacto con otras personas como familiares o amigos, sin posibilidad de recibir visitas.Doldán no supo precisar si Pavâo fue sometido a un rapado de cabeza al ingresar al penal de Mossoró, tal y como se había señalado en algunos medios, aunque sí indicó que lo normal es que los nuevos internos sean sometidos a un examen médico de rutina.El capo narco brasileño deberá permanecer en su celda durante 22 horas al día y solo dispondrá de 2 horas para estar al aire libre en el llamado ?baño de sol?, teniendo un constante acompañamiento de los agentes penitenciarios en sus horas de recreación.CÓMO ES LA CÁRCEL DONDE ESTARÁ PAVÂOSegún publica el portal Mossoró Hoje , el Presídio Federal de Mossoró es uno de los centros penitenciarios más temidos por los criminales, ya que allí nunca se registró ninguna fugas desde su creación en el año 2009, a lo cual se suma el estricto control de seguridad.En total, la estructura está compuesta por 208 celdas individuales, aunque debido a cuestiones de seguridad la capacidad máxima nunca se cumple.Cada una tiene 6 m2 y están fabricadas de hormigón. Los colchones utilizados por los internos son anti-inflamables.Las instalaciones se dividen en cuatro alas separadas por facciones, con lo cual se pretende evitar cualquier tipo de confrontación violenta o motín entre bandos criminales contrarios.Por día, los detenidos tienen derecho a dos horas al aire libre, en grupos de 13 internos a la vez.Inicialmente, dan una vuelta en el patio esposados y luego son liberados para la interacción por un tiempo de 10 minutos.La conversación sólo puede ocurrir entre un máximo de tres presos al mismo tiempo.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario: piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

