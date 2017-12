© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Muchas gracias y hasta luego. Olimpia no seguirá negociando por el lesionado Hernán Pellerano y, finalmente, el jugador volverá a Independiente de Avellaneda.Una desgracia le cuesta el contrato por dos años al zaguero argentino.En este sentido, el periodista John W.Ferrari, que cubre las actividades del Decano para Futgol 970, adelanta que la institución ya no hará el esfuerzo.?Hernan Pellerano había firmado un pre acuerdo con Olimpia…Pero aún no hubo acuerdo con Independiente, como el jugador se lesionó, Olimpia ya no negociará por él, debe volver a su club?, tuiteó.Pellerano sufrió una caída desde un tobogán durante sus vacaciones. Se lesionó en la columna y estará fuera por al menos cuatro meses, lo que automáticamente le descarta para el primer semestre de la próxima temporada.Ni lentos ni perezosos, los directivos franjeados abandonan las conversaciones con Independiente (que pedía 1.5 millones de dólares por su ficha), con lo que Pellerano no sigue en Para Uno.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Graduado Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi