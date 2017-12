© Aeroquest LLC

Leonel Álvarez decidió prescindir de Nelson Haedo Valdez. ?No está en la lista de los que seguirán?, confirmó.El entrenador de Cerro Porteño habló hoy con Futgol 970 AM y, entre otras cosas, confirmó que no contará con el veterano Nelson Haedo Valdez.?Nelson Haedo integra la lista que no figura para nuestro proyecto.No lo tendremos en cuenta?, afirmó el estratega colombiano.Aclaró que su decisión es técnica y nada tiene que ver con alguna u otra polémica.?No es personal?, aseveró.En otro punto, se expuso sobre el interés en el creativo Macnelly Torres. Manifestó que de no darse su fichaje, irán por un enganche del medio local, el que podría ser Juan Manuel Salgueiro y no Hernán Novick.?Es un jugador (Salgueiro) que me encanta?, zanjó.Ante las sonadas negociaciones por Darío Lezcano, Leonel fue contundente: no pidió por él.?Estamos viendo otras opciones?, señaló, pese a que los directivos ya han formalizado las conversaciones con la entidad alemana que regenta sus servicios.?Yo no le garantizo titularidad a nadie (sobre Julio Irrazábal). Pero atendiendo la doble competencia, habrá más oportunidades?, zanjó.

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi