© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Emelec confirmó la contratación del golero Adrián Bone para el 2018. El exmeta de El Nacional e Independiente del Valle aseguró que buscará ganarse la titularidad, aunque respeta la trayectoria de Esteban Dreer . También ponderó a la hinchada azul.En una entrevista concedida a Radio Huancavilca (830 AM en Guayaquil), 'El Gato', como es apodado, aseguró sentirse feliz por vestirse con la camiseta eléctrica ."Doy gracias a Dios y a mi representante José Chamorro por mi llegada a Emelec , que es un grande y el último campeón", empezó."Quiero ganarme un puesto en Emelec y ser campeón , Es un salto espectacular para mi carrera .Yo trabajo para ser el mejor y voy a pelear un puesto", aseveró luego.Bone está en Estados Unidos por el feriado de Fin de Año y vía telefónico indicó que aprenderá de Dreer por su "experiencia" y "liderazgo"."Yo confío en mi trabajo, Dreer es un referente de Emelec y ha ganado muchos campeonatos, yo voy a ganar y a luchar por un puesto de titular, la última palabra la tiene el DT".Finalmente, Bone se refirió a los hinchas de Emelec ."No me lo han comentado yo lo he vivido. La hinchada siempre apoya a cada momento. A la hinchada le digo que voy a entregarme a muerte por el equipo".Prestigio y premios motivan a los clubes locales, en las Copas Nassib Neme Antón: ?Emelec es una empresa? Pedro Ortiz, el mejor de la Serie A. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Ingeniero Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi