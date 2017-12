© Aeroquest LLC

Antonio Valencia no para de alcanzar reconocimientos. Seguramente, el 2017 ha sido de los mejores años en la carrera futbolística del lateral derecho ecuatoriano. Pero este viernes 29 de diciembre ha recibido un premio que no se lo esperaba: su gol ante el Everton en la Premier League fue elegido como el mejor del año en el Manchester United .El extremo de 32 años ha cerrado de la mejor manera el año en los Diablos Rojos.Antonio Valencia es el capitán del equipo de José Mourinho. Además, a mediados de año levantó junto a su excompañero Wayne Rooney el trofeo de la Europa League.El pasado 17 de septiembre, el Manchester venció 4-0 al Everton y el Toño abrió el marcador para su equipo con un golazo que ha sido reconocido como el mejor de la temporada .Cuando corrían apenas tres minutos de iniciado el partido, Valencia recibió un pase de Nemanja Matic y de primera remató desde fuera del área.Un pelotazo inatajable para el golero Jordan Pickford .El pasado miércoles 27 de diciembre, la Premier League conmemoró al ecuatoriano y le entregó un reconocimiento por sus 11 años de carrera en el Reino Unido.Llegó al Wigan en el 2006 y pasó al United en el 2009, en donde cumple su novena campaña consecutiva.El ecuatoriano Antonio Valencia lleva 306 partidos disputados en la Premier League con el Manchester United y el Wigan Athletic .No solo es el sudamericano con más partidos en la historia el torneo, sino que también capitanea a los 'Red Devils' en la Liga y la Champions League.Este fue su golazo:Luis Antonio Valencia, el mejor de los legionarios Antonio Valencia recibió un trofeo por sus 300 partidos en la Premier Antonio Valencia figura en el documental del Manchester United. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

