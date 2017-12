© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Ustedes han hecho seguimiento a nuestra realidad y en Estados Unidos olémos tan feo, que han amenazado solapadamente en una posible intervención militar??. Maduro se ha inventado la Asamblea Nacional Constituyente -comunal- donde solo participan sus seguidores.El escenario.Se abre el telón lentamente y aparece Venezuela S u rostro es de confusión extrema, los acontecimientos suceden tan rápido que es difícil darle seguimiento sino se procede atentamente a no cerrar los ojos. La oposición democrática no presenta un discurso contundente y homogéneo, razón por la cual se crea la duda en la manera de enfrentar a la dictadura de Maduro , que hace ensayos para perpetuarse. Y efectivamente, el Presidente Maduro se ve ante el mundo como un sátrapa escapado de los años cincuenta, casi con su machete en la mano y su sombrero de cogollo, llenando los calabozos de ingenuos que se entregaron; que se dejaron coger por los esbirros o que confiaron en una justicia sumisa y complaciente al régimen.ACTO IYa los países del vecindario comienzan a tener una idea cada vez más cercana a la dirección antidemocrática, que lleva el gobierno de Maduro desde hace tiempo.Miren que Perú prácticamente saca de su territorio, a nuestro embajador y rompe relaciones con la dictadura.Eso es bien feo. Los argentinos se pronuncian y le retiran un reconocimiento a Maduro a manera de desprecio y varios países censuran y señalan con el dedo a un gobierno que se ha convertido en un nido de narco gobernantes, violadores de los derechos humanos, que están llenando las cárceles de ciudadanos sin juicio, además de querer mantenerse en el poder con dudosas elecciones.Ustedes han hecho seguimiento a nuestra realidad y en Estados Unidos olémos tan feo, que han amenazado solapadamente en una posible intervención militar.Un país bananero se levanta en el imaginario.ACTO IILa situación interna descubre una hambruna que late en la cueva.La vida se ha puesto tan cara, que muchos ciudadanos solo ven la carne en las vidrieras de las carnicerías y uno se imagina que de vaina comerán arepa con mantequilla. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comTantas palabras que se dijeron cuando mentían en las campañas electorales sobre aquello de que aquí se comía perra harina.Bueno, ni siquiera perra harina comería cualquier hombre de barrio con lo caro que es. Hoy día las calles son exponentes de infinidades de perritos, que no pueden ser mantenidos por sus dueños y hasta son utilizados como alimentos por gente en situación de calle.Dramático. El cuadro es más violento, porque la población ha perdido peso y volumen ?a juro? con una insuficiente alimentación.La cosa es más grave porque no es fácil preparar la canasta escolar, vestir y calzar a nuestros hijos y vivir decentemente.La palabra hambruna se queda corta y si Chávez trató de justificar su alzamiento, hoy día, cualquier militar lo haría sin quemarse mucho las neuronas.Entonces, la comida cara; el sueldo no alcanza con una inflación galopante y ahora, la amenaza de un bloqueo económico la tenemos en el puerto de Puerto Cabello.Un tufo a bancarrota colma el ambiente.ACTO III Maduro se ha inventado la Asamblea Nacional Constituyente -comunal- donde solo participan sus seguidores.No están haciendo una nueva constitución, ni estudiando lo que sería una nueva propuesta de contrato social.Los constituyentistas se vienen ocupando de una multiplicidad de asuntos como si fuera un gobierno paralelo; como si fuera un brazo ejecutor del mismo gobierno de Maduro para sacar adelante acciones administrativas y políticas sin explicar mucho, ni rendir cuenta de sus acciones.La ejecución que lleva la ANC cuando destituye funcionarios, nombra funcionarios, extiende lapsos de gobierno, llama a elecciones de gobernadores tratando de crear condiciones favorables? da forma a una atmósfera totalitaria sin precedentes en Venezuela , donde 540 personas con el sátrapa a la cabeza mandan en el país.Un verdadero enfrentamiento civil donde no hay una vida política, que permita el entendimiento entre el gobierno; los empresarios, los trabajadores y los inversores nacionales e internacionales.ACTO IVNaturalmente, amenazar con controlar los medios de comunicación e inclusive cerrar algunos que no compartan la ideología o gestión gubernamental, es una agresión terrible a la libertad de opinión y de pensamiento.Llenar las cárceles de ciudadanos que aspiren a un cargo político enfrenten la línea gubernamental, que protesten, que se pronuncien, que denuncien es un acto miserable que procura ponerle una mordaza al pueblo.Procurar nombrar la cabeza de los Poderes públicos con gente militante de la revolución y exigirle su apoyo, presionar a los empleados públicos para que respalden al gobierno, es la cumbre de la extorsión, el acoso y la perversión política.ACTO V¿A dónde podemos llegar como nación en las próximas horas?- me pregunto-.¿Es que acaso, se puede vivir tranquilo en un país con este escenario de convivencia antidemocrática? -me preguntan-.¿Es que se puede aceptar lo que haga un grupito de seguidores del gobierno que se arrogan el poder popular y soberano para hacer y deshacer el contrato social y la convivencia? -se preguntan millones de personas-Yo digo: que nada bueno va a salir de esa manera tan déspota de dirigir un país; yo digo que el absolutismo, el totalitarismo que copia al gobierno cubano, no tiene aceptación en Venezuela y que estamos sentados sobre un polvorín de diferencias, que hacen imposible la vida democrática.No querer entender que la revolución cumplió su tiempo, es querer prolongar a la fuerza el sufrimiento y con hechos manipulados una realidad que se cae por falta de apoyo.Se cierra el telón.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Historiador Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi