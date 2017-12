/ Eso es lo que los evistas quisieran que crea el pueblo, pero, desafortunadamente para el evismo, el presidente Morales ha perdido credibilidad y el pueblo intuye que su firmeza por implantar la nueva legislación penal tiene otra motivación. No es la negligencia médica. Aquí hay "gato encerrado" comentaron ayer avispados dirigentes de la otrora gloriosa COB en un ampliado de dirigentes y exdirigentes.Y efectivamente, hecho el análisis, "salta la liebre": Al evismo le interesa un cacahuete la negligencia médica ya que nos han demostrado que el único interés por el que el evismo está dispuesto a todo, es la re-re-re-elección de Evo.Este razonamiento nos lleva a preguntarnos: ¿Qué relación puede existir entre la re-re-re-postulación del presidente Morales con las modificaciones a la legislación penal? Y ¡oh sorpresa , resulta que la nueva legislación penal no solo criminaliza el ejercicio profesional, sino criminaliza al conjunto de la sociedad boliviana ya que aparte del art. 205, mediante el art. 209 se restringe la protesta; el 293 cataloga la protesta como sedición y el 294 criminaliza representar al pueblo y pone el marco legal para perseguir a los líderes ciudadanos no evistas.¿Y por qué el evismo necesita criminalizar a la sociedad? Sucede que el pueblo ha manifestado mayoritariamente su oposición a la re-re-re-postulación del presidente Morales y esa oposición está plenamente vigente, ya que el fallo del Tribunal Constitucional es nulo de pleno derecho y de aplicación imposible porque el TCP no tiene competencia para anular el art. 168 de la CPE ni el carácter vinculante del 21F. En consecuencia, la única manera que el evismo tiene para lograr la re-re-re-elección del presidente Morales es hacerlo por la fuerza, criminalizando a todo ciudadano que se atreva a cuestionar el carácter trucho de la re-re-re-elección.Es de esta manera que el conflicto de los médicos pasó a convertirse primero en conflicto de todo el sector salud y hoy se convierte en la lucha del conjunto del pueblo boliviano por hacer respetar su voluntad soberana expresada en la aprobación de la Constitución Política del Estado y el carácter vinculante del referéndum del 21 de febrero en el que el pueblo dijo NO a la re-re-re-postulación.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi