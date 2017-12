/ Ayer se verificó que luego de parcelar el sitio, pavimentar el piso y construir muros, ahora se instala más de medio centenar de puestos de venta.El abogado Jesús Guzmán Portugal, asesor legal de Luis Sierra, jefe de Activos Fijos de ENFE, dijo que no se están haciendo construcciones, sólo algunos trabajos menores."Nosotros nos hemos alquilado este espacio por tres meses, estamos amparados por tres decretos supremos que dan a ENFE la potestad de administrar de manera autónoma", informó.Guzmán dijo que se presentó la documentación a la subalcaldía y en ella se explica los trabajos que se realizan. "No necesitamos que nos autoricen porque somos una entidad autónoma y puede alquilar sus predios a quien quiera", declaró.Sin embargo, el concejal Edwin Jiménez (Único) declaró luego de una inspección con los vecinos de las OTB San Antonio y Ayacucho que "no se puede realizar ninguna construcción sin la autorización de la comuna Adela Zamudio".Por otro lado, Guzmán dijo que solicitaron dos informes al subalcalde de la comuna Adela Zamudio, Alberto Arze, para que demuestre qué avances se hicieron en la construcción después de la primera orden de paralización."Nosotros hemos alquilado estas dependencias por tres meses para una feria navideña, después ENFE sabrá a quién alquilar", sostuvo Jesús Guzmán.LA ESTACIÓN ES UN PATRIMONIOLa Ley Municipal 0100/2015 declara "Patrimonio Ferroviario edificado de Cochabamba" a la exestación central y al corredor ferroviario, que le otorga la categoría de valor monumental, promoviendo la preservación de dicho inmueble como patrimonio arquitectónico.Además señala que "de manera preventiva, las edificaciones y componentes de la exestación y el corredor ferroviario (…) deberán permanecer íntegros en cuanto a su concepción física, espacial, prohibiéndose cualquier fraccionamiento futuro".La ley establece, en su artículo noveno, que para "todo proyecto o iniciativa de uso de los espacios de la estación, así sea temporal o transitorio, se deberá exigir la función y condición y uso de suelos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi