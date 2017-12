/ Los contribuyentes están dejando para el último minuto la adopción de la nueva factura electrónica que entra en vigor el 1 de enero de 2018.A menos de 20 días de que venza el plazo para emitir facturas con la Versión 3.3, solo la mitad de los contribuyentes ha migrado, indicó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Adrián Guarneros, administrador central de Servicios al Contribuyente del SAT, indicó que entre 3.5 y 4 millones de contribuyentes emiten facturas cada mes, de ese universo han migrado a la nueva versión casi 2 millones de contribuyentes, es decir, solo 50 por ciento."Los contribuyentes que migren a la nueva versión 3.3 deben tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2018 sus facturas carecerán de validez fiscal, quizá en este momento no ven consecuencias pero después sus comprobantes no serán válidos", comentó.Guarneros mencionó que donde más han tenido complicaciones los contribuyentes para hacer la migración es en adecuar sus procesos para la emisión del Complemento de recepción de pagos y para identificar las claves en el Catálogo de productos de servicios."Los cambios en la factura están encaminados a una estandarización en el registro de la información. Donde hemos notado inquietud es en el Comprobante de recepción que, de hecho, ya existía desde 2003 pero no se emitía, y en la identificación de claves de productos o servicios", señaló.Es por ello que el SAT amplió los plazos para cumplir con esas nuevas obligaciones como parte de la nueva versión.La emisión del Comprobante de recepción de pagos será obligatoria a partir del 1 de abril de 2018.Asimismo, hasta el 30 de junio de 2018 no se considerará infracción registrar una clave que no es precisa en las facturas versión 3.3. Solo se debe poner el detalle producto o servicio y de la unidad de medida en el campo "Descripción".Quienes no han hecho la migración también deben considerar que el proceso de cambio y adecuación de sistemas tarda hasta 8 semanas, esto de acuerdo con firmas especializadas en facturación.Los contribuyentes que no han hecho la migración deben tener presente que el SAT no prevé una nueva prórroga en el plazo para seguir emitiendo fracturas versión 3.2, por lo que a partir del 1 de enero de 2018 sólo serán válidas las facturas en versión 3.3.5 consejos para hacer más fácil tu declaración anual Contribuyentes, el SAT será más 'feroz' en 2018, advierte Prodecon SAT mantiene saldo positivo en pleitos legalesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi