En un recorrido que realizó este medio por los puntos de venta del puente Huayna Cápac, plaza Colón, surtidor el Cristo, estadio y parque Excombatientes, se constató que los usuarios esperan un promedio de 40 minutos para ser atendidos.Sin embargo, en un recorrido que se realizó hace dos semanas, se verificó la escasa afluencia de conductores a los puestos de venta habilitados.En el punto ubicado en inmediaciones al puente Huayna Cápac fue en el que se verificó más afluencia en relación a los cinco visitados, ya que usuarios de Quillacollo y la zona sur de Cochabamba se trasladaron hasta el lugar para tramitar su seguro.Hernando Siles, un conductor que vive en Lomas de Aranjuez, explicó que demoró dos horas y media en ser atendido por fallas en el sistema.Virginia Escalera, otra usuaria dijo: "Yo estoy viniendo desde la zona sur, antes comprábamos en la avenida Panamericana, pero ahora no hay puntos ahí. He tardado media hora en viajar hasta el puente Huayna Cápac".A nivel nacional, UNIVida habilitó 1.800 puntos que atenderán hasta el 31 de diciembre. En Cochabamba, hay 18 puntos fijos, además de otras entidades financieras como el Banco Unión, Ecofuturo, Fassil, Banco Sol, Fortaleza, Prodem, Fie, La Comunidad; así como las cooperativas Diaconía, San Martín de Porres, Hospicio, Sembrar, Crecer y Fondeco. El domingo 31 de diciembre y 1 de enero, las oficinas centrales de Univida y puntos habilitados atenderán de 07:00 hasta las 19:00.DATOSControl de SOAT inicia el martes 2 de enero. La Policía comenzará a controlar la portación de seguros a partir del 2 de enero. UNIVida dotará de pistolas electrónicas y otros sistemas digitales a los uniformados.Requisitos para usuarios nuevos. Para comprar un nuevo seguro se debe presentar el RUAT en las oficinas de UNIVida o los quioscos de venta del seguro.Mantienen los precios del seguro del año pasado. UNIVida mantiene los costos del SOAT del 2017. Existen seguros desde los 63 hasta los 3.700 bolivianos.Habilitan mapa con geolocalización. Los clientes pueden consultar la ubicación de los 1.800 puntos de venta en un mapa del sitio web de UNIVida.TESTIMONIOS"Antes habían puntos de venta en la avenida Blanco Galindo. Vine al puente Huayna Kapac desde Marquina". Germán Apaza. Usuario"El año pasado en toda la Panamericana por lo menos había tres casetas. Hay falta de información" . Rodolfo Camacho. Usuario"En el Banco Unión no había papeleta para pagar. Nos dijeron que volvamos mañana". David Velázquez. Usuario