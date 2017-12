/ El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, en conferencia de prensa, dio a conocer el informe en sentido que se definió ir al encuentro con el Jefe de Estado y el Vicepresidente."Hemos hecho un análisis amplio de la situación actual y también un análisis de la convocatoria pública que nos ha hecho el Vicepresidente indicando de que, a voluntad nuestra, se instalaría un diálogo a la media hora con el Presidente y el segundo mandatario de la nación. Es así que el día de hoy (ayer) el Consejo Médico Nacional y el Conadsa ha determinado mandar una carta oficial al Primer Mandatario indicando que (…) se expresa la aceptación a la convocatoria pública para sentarnos en una mesa de diálogo a la hora y en el lugar que su autoridad indique", manifestó.Consultado si esta apertura al diálogo de los médicos implicaba la suspensión de las medidas de protesta, dijo que las condiciones estaban dadas en la carta y el pliego entregado."La carta expresa nuestra voluntad de reunirnos con el Primer Mandatario. Nosotros tenemos un pliego, nos han indicado que la voluntad es de asistir al diálogo", dijo.Sin embargo, el planteamiento no fue aceptado por el Gobierno. El ministro de la Presidencia, René Martínez, reiteró la posición de entablar el diálogo con el sector en conflicto una vez que se levanten las medidas de presión."El Gobierno garantiza y se compromete, una vez que haya suspensión de estas medidas de presión y la atención inmediata de pacientes, a abrir la mesa de diálogo para discutir todas aquellas propuestas por tiempo y materia, y fijar procedimiento señalando lugar, día y hora de este evento".En respuesta, el presidente del colegio médicos, Aníbal Cruz, dijo que "hemos sido burlados" y ratificó que el sector no levantará las medidas de presión para dialogar."La respuesta a nuestro Primer Mandatario, exigir la pronta solución del conflicto al Gobierno central sin condicionamientos ya que por el mandato de nuestras bases no levantaremos el paro general y la huelga de hambre hasta la solución de nuestras demandas", señaló.Asimismo, los médicos enviaron un pliego de seis puntos en los que especifican sus peticiones al Gobierno.Consultados sobre la convocatoria al encuentro de salud, propuesto el miércoles por el presidente Evo Morales, el sector movilizado dijo que eso no implicaría levantar las medidas de presión, aunque vieron con buenos ojos la iniciativa planteada por el primer mandatario.ALP INTERPELARÁ A CAMPERO EN ENEROLa ministra de Salud, Ariana Campero, será interpelada por la Asamblea Legislativa el sábado 27 de enero por el conflicto médico."En esa fecha para qué sirve interpelar a la ministra de Salud. Gobierno de encubridores", escribió el diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría.La interpelación fue solicitada por la diputada de oposición Rose Marie Sandoval y otros legisladores.En tanto, los ministros de Energía y de Desarrollo Productivo, Rafael Alarcón y Eugenio Rojas, respectivamente, aseguraron que el paro médico es político y que el sector "lucra" con la salud de la población.CONFLICTOSedes descuenta a 54 médicos y alista despidos. La directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Leny García, informó que ya están consolidadas las planillas con descuentos a 54 médicos del hospital Viedma realizaron abandono de funciones. También se analiza si corren los despidos.Canelas dice que el paro castiga a pacientes. El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, pidió ayer que el sector de salud levante sus medidas de presión que son un "castigo a los enfermos".Bloqueos y huelga en Cochabamba. Trabajadores de salud y médicos bloquearon ayer cuatro putos: kilómetro 2 a Sacaba, en el ingreso al túnel El Abra, el distribuidor de la Muyurina y el puente Circunvalación. En El Abra, los médicos instalaron una feria de salud donde brindaron atención médica gratuita y distribuyeron medicinas. En tanto, tres profesores del Magisterio Urbano iniciaron un piquete de huelga de hambre en su sede sindical de la calle Junín. Asimismo, una asamblea de médicos y grupos sociales determinó un paro para el 2 de enero y continuar las movilizaciones.CUMBRE DE SALUD TIENE AGENDA "ABIERTA"La ministra de Salud, Ariana Campero, explicó ayer que el "encuentro nacional de salud" tendrá como objetivo la transformación del sistema de salud y el derecho a la salud de la población como eje central."Se va a hablar de derecho a la salud, debe ser el eje central del debate y a partir de hablar de la salud como derecho ahí se antepone todo el bien mayor del pueblo por encima de cualquier demanda corporativa", dijo.Señaló que las organizaciones sociales serán protagonistas de esta cumbre pero que también habrá espacio para técnicos y profesionales."Será un encuentro con la participación del pueblo, de la sociedad de los movimientos sociales porque es un derecho que tiene el pueblo en la Constitución de participar en la planificación del sistema de salud, pero va a tener un fuerte contenido técnico y el requisito para ello debe ser tener la convicción de cambiar el sistema de salud", dijo Campero.Sin embargo, la autoridad sostuvo que no hay fecha ni lugar para el encuentro, ya que ambas serán establecidas en los próximos días de acuerdo a la coordinación con los sectores involucrados, así como la agenda y los temas a tratar.Respecto a la suma de otros sectores que criticaron diferentes artículos del Código Penal, Campero dijo que la sumatoria de otros grupos al conflicto ratifica que esa medida de presión es de carácter político.Asimismo, sostuvo que el conflicto por el artículo 205 del Código Penal no será abordado en esta cumbre, porque hay escenarios competentes para ello, como la Asamblea Legislativa.Sin embargo, la ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró que la convocatoria al encuentro es "una mesa amplia" con agenda abierta donde "todos los temas de salud deben ser discutidos"."La salud pública, la privada, necesidad de una normativa y la coyuntura del actual Código Penal que acaba de aprobarse. Pienso que todos esos temas deben ir a la discusión", manifestó.López aseguró que el presidente Evo Morales y la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) definirán los primeros días de enero la fecha y el lugar del encuentro, aunque precisó que será inmediata.IGLESIAS Y TRANSPORTE OBSERVAN CÓDIGO PENALLa dirigencia de la Confederación de Choferes de Bolivia se reunió con presidente del Senado, José Alberto Gonzales, para analizar los alcances del artículo 137 sobre homicidio culposo con medio de transporte, que fue rechazado por el sector.En tanto, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte resolvió en un ampliado dar un plazo de 10 días al Gobierno para modificar seis artículos del Código Penal, de lo contrario amenazan con medidas de presión desde enero.El secretario ejecutivo de la organización, Orlando López, dijo que tienen observaciones a los artículos 137, 205, 174, 209, 293 y 294.Por otro lado, la dirigente de la Plataforma por la Vida, Sonia Vera, dijo que el sector se suma al rechazo del Código Penal por el artículo 157 que aumenta las causales de aborto, pero que no tiene previsto movilizaciones.DECLARAN BLOQUEO INDEFINIDO EN PAILAJosue HinojosaEl bloqueo en Puerto Paila, impulsado por diversos sindicatos de médicos de la Chiquitanía y por el Colegio Médico de Santa Cruz, fue declarado de carácter indefinido ayer por la mañana pese a que otro grupo de galenos de la Caja Petrolera pidió una "pausa humanitaria" en las medidas de presión para brindar una mejor atención a los pacientes. Puerto Pailas se ubica a 47 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.El perjuicio que ocasionó el bloqueo derivó en nuevos hechos violentos tras la intervención de la Policía, que en horas de la tarde utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El comandante departamental de la Policía, Rubén Suárez, había advertido previamente con hacer uso de la fuerza, como los faculta la ley, en caso de que el bloqueo persistiera.ANÁL ISIS José Antonio Rivero. Abogado constitucionalista"El Código tiene frases ambiguas y genera susceptibilidad"Hay sectores sociales que se verían afectados con la adopción de este código. Hubo procesos de socialización, pero muy restringidos al ámbito jurídico, no con la sociedad civil y eso da lugar a que hoy estén surgiendo observaciones, objeciones al contenido de esta nueva ley. De manera global, como toda obra humana, tiene sus virtudes y avances, pero también tiene sus deficiencias.Lo primero que no se entiendo es que la línea del nuevo código es la tendencia del sistema restaurativo, lo que quiere decir es que el fin último es la reparación de las consecuencias de un hecho criminoso y el restablecimiento de una armonía que se fracturó al cometer el delito. Es diferente al otro sistema que da persecución al delito y al acusado olvidando a la víctima, ahora el Código se preocupa más de la víctima y su reparación integral respecto a la consecuencia del delito.Lastimosamente, el contenido mismo del código actual contrasta con esa finalidad, porque en vez de despenalizar muchas conductas que se podrían resolver a través de procesos civilices, mercantiles, etc., se mantiene la penalización, se agravan las penas, se incorporar nuevos tipos penales, que están preocupando a otros sectores profesionales, sociales, sindicales y de transporte.Otro componente es que muchas de las normas incorporadas en este código tienen una textura abierta, una cláusula abierta, que utilizan frases extremadamente ambiguas e imprecisas para describir la conducta que se considera como crimen, delito o falta, dando lugar a que esas frases que describen o tipifican el delito estén sujetas a interpretaciones. Y que ese uso impreciso de las frases genera susceptibilidad y suspicacia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi