/ PALM BEACH.- El presidente Donald Trump dijo este viernes que no habrá protección para los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos traídos ilegalmente por sus padres a menos que le autoricen fondos para un muro fronterizo y otros rubros. Trump tuiteó el viernes: "Se ha dicho a los demócratas, y ellos comprenden, que no puede haber DACA sin el MURO que se necesita con desesperación en la Frontera Sur y sin el FIN de horrible Migración Familiar y ridícula Lotería de Inmigración, etc".Añadió que "¡Debemos proteger nuestro país a toda costa!"La batalla por la inmigración fue aplazada hasta el año entrante. Los demócratas quieren protecciones para los llamados dreamers , beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).Pero si bien existe simpatía generalizada por esos jóvenes, los reclamos republicanos de fondos para el muro en la frontera con México y para contratar más agentes de inmigración resultan más difíciles de resolver. Trump también quiere un sistema de inmigración basado en los méritos más que en los lazos familiares y que se elimine la lotería de inmigración, que beneficia anualmente a unos 50 mil solicitantes de residencia provenientes de diversos países no beneficiados por otros programas.