El proceso electoral de la entidad federativa empezó en junio pasado, en dicha oportunidad fueron 24 representantes, tanto de la Liga como de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), los que dieron viabilidad a la elección de los miembros de los comités Electoral y de Apelación.Luego de que se dieran a conocer presuntas irregularidades en el proceso electoral, la FIFA intervino el mismo y luego de una serie de reuniones en los pasados meses se definió que la máxima instancia del fútbol nacional será la que defina cómo proseguir.Por orden del Bureau del Consejo de la FIFA , el congreso debe ser el que defina si respalda o rechaza la decisión de cesar a los miembros de ambos comités.Pero, en los anteriores congresos, por parte de la Liga, participaron 12 representantes, uno por cada club. Por las modificaciones realizadas, para el próximo encuentro serán 14."Royal Pari, Destroyers y Aurora son los nuevos equipos ligueros. Obviamente, sería lo natural que participen en el congreso de la FBF", sostuvo el secretario general de la Liga, Roberto Tito Paz.Este medio intentó comunicarse con el presidente de la Liga y de la FBF, Carlos Ribera, empero el dirigente no respondió las llamadas.Principio de paridadCon la representación liguera con 14 miembros, de acuerdo a lo que establece la normativa federativa, la ANF debe contar con similar número de representantes.La entidad asociacionista estuvo en el último congreso con 12 miembros. Pese a que son nueve asociaciones departamentales, la dirigencia de dicha entidad suma a tres delegados para cumplir con el principio de paridad en las reuniones del congreso.En oportunidad de la reunión que debe realizarse en enero próximo, también debería suceder lo mismo (aumentar dos delegados más), debido a que es el proceso que debe seguirse de acuerdo a la normativa vigente.La FBF debe definir qué sucede con el proceso electoral y en base a la carta de la FIFA debe cumplir con plazos establecidos. La federación nacional tiene hasta el 15 de enero para definir que pasará con los comités.PROPUESTA DE TORNEO POR SERIES, ¿SÍ O SÍ?El secretario general de la Liga, Roberto Tito Paz, señaló ayer que debido al tiempo que se tiene para la realización del torneo Apertura 2018, éste debe jugarse por series "sí o sí"."En realidad, por un tema de tiempos, sí o sí se tiene que hablar de un torneo seriado en este primer torneo Apertura de 2018, por la situación que está cerca el Mundial y el calendario está muy apretado. Ahora, si es regionalizado o no, eso lo define el Consejo Superior", dijo.Consultado sobre cuántos deben aprobar la propuesta, Paz dijo que conoce que no debe ser de manera unánime, empero al menos debe ser por dos tercios.