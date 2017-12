/ Se trata de un libro álbum pensado para niños en edad preescolar y primeros años de primaria, ilustrado por la destacada artista visual y dibujante mexicana Margarita Sada, que ha ilustrado más de 50 libros en el país de los Aztecas.La presentación será abierta al público y a los niños para una intervención interactuada. Se llevará a cabo el jueves 4 de enero en el Gran Hotel Cochabamba a las 10:30.PresentaciónPavisic presentará y leerá una historia muy real, muy usual entre los pequeños. "Tiene que ver con el hecho de que esperamos de ellos ciertas conductas que no tienen habitualmente", explica la autora.Por ejemplo, dice, "los niños son más tímidos de lo que creemos y quisiéramos hacer que ellos saluden o contesten, cuando muchas veces no pueden hacerlo por su timidez". "El tiempo de Tomas" explica la historia de un niño que tiene su propio tiempo para la vida.El sello editorial Kolibrí que estrena Pavisic es una iniciativa privada cuya razón fundamental es otorgar un espacio de edición a los cuentos muy bien escritos, dice."Si no hubiera un espacio como éste, habría muchas historias que no se van a editar".La autora impulsa viarios programas sociales en México y Bolivia, además de talleres de escritura. Trabajó con niños refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) y entre sus publicaciones destacan "¿Sanson?", de FCE; "El sembrador de botones", en Axial, además "Acidín y Acidón" en Alfaguara.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi