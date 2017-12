/ Citigroup pagará 11.5 millones de dólares para resolver un caso ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera que afirma que una filial de corretaje perjudicó a clientes minoristas al mostrar clasificaciones de investigación inexactas para cientos de valores durante casi cinco años.Citigroup Global Markets mostró calificaciones incorrectas , como "comprar" en lugar de "vender", a corredores, clientes y supervisores en 38 por ciento de las acciones cubiertas por su departamento de investigación de febrero de 2011 a diciembre de 2015, dijo Finra en un comunicado este jueves.Los errores en la transmisión electrónica de los datos proporcionados a una empresa de compensación causaron calificaciones incorrectas, dijo Finra.Citigroup no fue capaz de corregir los problemas a pesar de numerosas alertas y no realizó suficientes pruebas para verificar sus datos de calificación, dijo el regulador."La visualización y el uso de calificaciones de investigación incompletas e inexactas pueden tener consecuencias generalizadas y adversas para los clientes", dijo en el comunicado Susan Schroeder, jefa de aplicación de las normas de Finra. "Incluso cuando tales imprecisiones son causadas por problemas de tecnología , las empresas deben reaccionar rápidamente para abordar esos errores".El banco acordó resolver los reclamos del regulador sin admitir ni negar las irregularidades , y pagará una multa de 5.5 millones de dólares además de proporcionar 6 millones de dólares en compensación a los clientes minoristas.Bank of America aumenta 15% sus ganancias en tercer trimestre Citigroup recorta gastos; cierra 3T17 con ingresos de 18.2 mil millones de dólares ¿Trabajas en un banco? El ex-CEO de Citi cree que 3 de cada 10 empleos desaparecerán en 5 añosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi