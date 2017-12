/ Si no has migrado a la nueva versión 3.3 de la factura electrónica, debes saber que, a partir del 1 de enero de 2018, no podrás deducir los gastos que hagas con la versión anterior, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un llamado a quienes siguen resistiéndose, pese a que ya quedan pocas horas para el cambio."Si no se migra a la nueva versión, el contribuyente no podrá facturar y no podrá comprobar la operación que haya realizado, entonces no podría deducir los gastos que lleve a cabo por operaciones que haya realizado en el próximo ejercicio (2018)", advirtió el jefe del SAT, Osvaldo Santín.En entrevista con El Financiero , dijo que muchos causantes no han migrado a la nueva versión 3.3 de la factura electrónica, que entrará en vigor a partir del primer día de enero de 2018, bajo la justificación de que esperan a cerrar el ejercicio 2017 con la versión anterior del comprobante."Hacemos un llamado a los contribuyentes que no han hecho la migración a la nueva versión 3.3, que se pongan en contacto con la nueva factura y que la actualicen para que a partir el 1 de enero estén en condición de emitir las facturas que amparen las operaciones que se realicen en el nuevo ejercicio, bajo la nueva versión", expuso.Datos del SAT indican que entre 3.5 y 4 millones de contribuyentes emiten facturas cada mes , sin embargo hasta la primera quincena de diciembre solo habían migrado a la nueva versión la mitad de personas físicas y morales.Adrián Guarneros, Administrador Central de Servicios al Contribuyente del SAT, indicó en un taller para medios de comunicación que los contribuyentes que no migren a la nueva versión 3.3 deben tener en cuenta que sus facturas carecerán de validez fiscal a partir del 1 de enero de 2018 .Señaló que donde más complicaciones han encontrado los contribuyentes para hacer la migración es en la adecuación de sus procesos para la emisión del 'complemento de recepción de pagos' y para identificar las claves en el 'catálogo' de productos de servicios."Los cambios en la factura están encaminados a una estandarización en el registro de la información. Donde hemos notado inquietud es en el 'comprobante de recepción' que, de hecho ya existía desde 2003 pero no se emitía, y en la identificación de claves de productos o servicios", explicó el funcionario.Validarán RFC por cada compraDesde el primer día de 2018, cada que realices una compra y requieras facturas, el establecimiento validará que tu Registro Federal del Contribuyente (RFC) se encuentre activo ante el SAT, esto como una medida de seguridad pero también como parte de la entrada en vigor de la nueva factura versión 3.3.Si tu RFC no está activo, no se podrá generar la factura.La ventaja de que tu RFC sea validado es que ya no se te requerirá el domicilio fiscal, pues toda esa información estará validada por el fisco.Cuando requieras una factura, será indispensable que indiques el uso que se le va a dar al certificado para efectos fiscales y de acuerdo con los catálogos disponibles en el sitio web del SAT.Guarneros apuntó que el cambio de la factura electrónica tiene como objetivo dar un mejor servicio a los contribuyentes, lo que se verá reflejado en el corto plazo, sobre todo en las declaraciones anuales prellenadas."Queremos aumentar la calidad de la información que recibimos y nos referimos desde la moneda con la que se hace la transacción, por lo que se pone un catálogo para así tener identificada cada moneda y otros conceptos", apuntó.Reafirmó que en México el único medio de comprobación fiscal es la factura y por lo tanto deben emitirla todas las personas que reciben ingresos por actividades económicas, que realicen alguna retención de impuestos a alguien o que paguen una nómina".En el país se emiten en promedio poco más de 6 mil millones de facturas al año, que significan 195 comprobantes enviados cada segundo.De comprobantes fiscales electrónicos había al cerrar 2016. A noviembre de este año, ya eran 804 mil 602.De contribuyentes emiten facturas en el país al mes, pero a mediados de diciembre sólo había migrado la mitad.Tienes que esperar 42 semanas para que te reembolsen el IVA Falta la mitad de contribuyentes por migrar a la nueva versión 3.3: SAT 5 tips para ahorrar tu aguinaldo en lugar de gastarloCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi