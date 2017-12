/ Canadá registró una entrada récord de jóvenes al país el último año, posiblemente debido a la postura de inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Cualquiera que sea el motivo, es un buen augurio para la economía y las empresas que buscan talento en medio de mercados laborales ajustados.El país acogió a unos 106 mil residentes no permanentes de entre 15 y 24 años de edad , muchos de los cuales se dirigen directamente a la universidad, según datos de Statistics Canada analizados por el Banco Nacional de Canadá.En 2016, casi la cuarta parte de la población canadiense nació fuera del país, el nivel más alto desde 1921, y el banco dijo que es probable que suba aún más este año."Este aumento de la matriculación de talentos extranjeros probablemente se puede atribuir a la política de inmigración de EU", dijo en una nota Matthieu Arseneau, economista senior de National Bank Financial. " Canadá se ha convertido en un imán para el talento joven ".El presidente de Estados Unidos puso fin en septiembre pasado al programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infanci a (DACA, por su sigla en inglés) y dio al Congreso seis meses para hallar una solución.Tras el anuncio, Alphabet Inc. -una unidad de Google -, Microsoft Corp., Facebook Inc., Intel Corp., Uber Technologies Inc., IBM Corp., Marriott International Inc. y otras compañías importantes de Estados Unidos anunciaron el lanzamiento un grupo para buscar una legislación que ofrezca una vía a la residencia permanente a éstos jóvenes, según Reuters.Con el desempleo de Canadá en una tasa mínima de nueve años en 6.2 por ciento, los futuros trabajadores estarán listos para ser contratados.La escena tecnológica especialmente está en auge, con una unidad de Alphabet Inc. anunciando planes para desarrollar una ciudad digital a lo largo del paseo marítimo de Toronto que albergará a Google Amazon.com Inc. también está reforzando sus filas al norte de la frontera, anunciando en junio la contratación de 200 personas adicionales para trabajar en ventas y tecnología.Con información de ReutersBarra Mexicana de Abogados y Coparmex apoyarán a 'dreamers' Facebook Apple y las multinacionales salen a defender a los 'dreamers' ¡Sorry, Trump ! 70 millones de personas en EU no hablan inglés en su casaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi