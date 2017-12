/ Los interesados podrán entregar sus obras hasta el 28 de febrero bajo los parámetros indicados en la convocatoria.La participación del país en este evento internacional responde al desarrollo de la Bienal de Acuarela que se realizó hace algunos meses y tuvo buena aceptación por parte de los artistas que participaron de diferentes países.El acuarelista y miembro de la Sociedad Internacional de la Acuarela, José Rodríguez, señaló que se lanzó la convocatoria para que los artistas bolivianos puedan hacer llegar dos imágenes de sus obras, las que serán sometidas al criterio de un jurado para seleccionar a las finalistas que después representarán al país en un certamen internacional."El evento que se va a desarrollar en China es solamente en la técnica de la acuarela, es la primera exposición universal de esta técnica", precisó.Asimismo, señaló que por la importancia del concurso, aún no se cuenta con los nombres de los miembros del jurado calificador, puesto que se debe elegir a representantes de esta técnica que cuentan con bastante experiencia."Estamos viendo quiénes podrían hacer ese trabajo, trataremos que sean maestros del pincel, artistas con prestigio y profesionales que nos ofrezcan idoneidad y honestidad. No quisiéramos adelantar todavía los nombres, ya hay algunos candidatos", dijo.La temática para este concurso es libre, lo que esperan los organizadores es que la obra responda a los parámetros que tiene esta técnica.También aclaró que la calidad de las obras bolivianas son buenas y competitivas con relación a otros países."Acá en Cochabamba estamos muy empeñados en exigir solamente la técnica y no la temática o al contrario estamos acostumbrados en el desarrollo figurativo del tema. Queremos que más allá de un buen manejo técnico también nos permitan ver otras formas de expresión, entiendo que la Bienal realizada acá está motivando a algunos artistas a participar", mencionó.También destacó que tras el desarrollo de la Bienal se invitó al país a ser parte de esta exposición internacional."Este evento, por su organización y la respuesta de los artistas a nivel internacional, ha creado un inusitado interés en los países del mundo", aseguró.La Bienal que se desarrolló en Cochabamba logró inicialmente convocar a 570 pintores de 64 países del mundo. Las obras presentadas en este evento ahora se exponen en Santa Cruz y después será en La Paz.Bases para la presentaciónLos interesados deberán subir las fotografías de las obras al grupo IWS Bolivia: https://www.facebook.com/groups/iwsboliviagroup/ con los siguientes datos: Bolivia - Concurso Nacional de Acuarela online, nombre del artista, edad, título de la obra, dimensiones y año de elaboración, o enviar estos datos a un correo electrónico: [email protected] También especificar, como asunto, que la obra será para el concurso.En cuanto a las fotografías, deberán ser enviadas de la siguiente manera: país_nombrecompleto_título_dimensiones.jpg.La imagen deberá estar perfectamente recortada, con una calidad no menor a 2 megabytes y con una resolución de 300 dpi.La convocatoria aclara que no están permitidos los procesos adicionales de retoque digital.La fecha límite de entrega de las obras es hasta el 28 de febrero a las 23:59.La convocatoria está abierta a artistas bolivianos como extranjeros con residencia mínima de dos años en Bolivia.REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL CONCURSOCada artista puede participar con dos obras como máximo.La temática de este concurso es libre, por ello se espera que los participantes muestren sus mejores pinturas.Las obras deben ser originales y hechas en los últimos dos años, vale decir (2016-2017).Debe ser acuarela transparente, al menos en un 90 por ciento, sobre papel.Las dimensiones aceptadas para este concurso son como mínimo de 45 centímetros y máximo de 120, según estipula la convocatoria.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi