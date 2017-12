/ El sensor "Vivio", desarrollado por un equipo de cardiólogos, físicos, ingenieros y matemáticos de la academia Mesh, de la Universidad del Sur de California (USC), permite medir la presión sanguínea en las arterias, advirtiendo inmediatamente sobre alteraciones que pueden ser indicadores de un infarto cardíaco.El proyecto se basa en el desarrollo "de un nuevo método matemático llamado frecuencia intrínseca (IF) que permite medir de manera no invasiva la presión sanguínea", explicó su director científico, Niema Pahlevan, profesor asistente de ingeniería aeroespacial y mecánica de USC, en una declaración a Efe.A diferencia de otros complementos del iPhone y de algunos relojes de pulso que miden la frecuencia cardíaca y permiten determinar una arritmia, Vivio puede detectar un "infarto silencioso" al igual que hemorragias internas, dicen sus creadores.Según la Asociación Médica Estadounidense, cerca de la mitad de los infartos cardíacos son "silenciosos" y diagnosticados erróneamente con frecuencia, pues sus síntomas son sólo náusea y malestar ligero.Vivio no solamente mide la presión del corazón, sino de todo el sistema cardiovascular.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi