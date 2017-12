/ Un 21% de la actual flota del Transantiago corresponde a buses "oruga", los de mayor tamaño y que han hecho polémica por su difícil adaptación a la ciudad. Y aunque parecía que iban en retirada, hoy las firmas participantes en la licitación del sistema realizada por el Ministerio de Transportes, detallaron que gran parte de los vehículos que ofertaron serán de tipo articulado.Los postulantes STP, Metbus Tower Transit y Nextbus dieron a conocer en su propuesta técnica que incluirán este tipo de material rodante para cumplir con las plazas solicitadas por el gobierno. Las otras empresas oferentes (Redbus y Vule) no dieron información al respecto. Carmo, firma que estaba en competencia, fue descalificada.Uno de los mayores problemas que han tenido los microbuses articulados es su longitud (pueden tener entre los 16 y 18 metros), lo que lleva a que se suban a la veredas durante los virajes e incomodan el tráfico. Pese a ello, tienen una capacidad de 160 plazas para personas de pie o sentados. Solo las firmas Alsacia, Express, Subus y Metbus cuentan con un total de 1.404 vehículos de este tipo, de un total de 6.680 máquinas que tiene el Transantiago.Ofertas Diego Muñoz, gerente de operaciones de la empresa STP, sostuvo que en su postulación a la Unidad 4 (comunas del oriente de Santiago) y en la 7 (Puente Alto) tendrá 195 autobuses oruga.Esta flota además incorporará la tecnología Euro 6, la que genera menores emisiones contaminantes."Nuestra oferta técnica es de alta calidad: esperamos que estos vehículos operen en avenidas grandes como avenida La Florida para que no tengan inconvenientes", dice. Añade que aunque la firma invertirá gran cantidad de recursos en estas unidades, "el costo de su operación será bajo respecto a otras compañías". Héctor Moya, director de Metbus, explica que postularán a operar solo el eje Pajaritos-Alameda-Providencia, donde deberán utilizar 200 articulados. Admite que este tipo de autobuses "están mal evaluado por la ciudadanía, pues tienen pocos asientos y los trabajadores quieren viajar cómodos. Pero son máquinas nuevas y en óptimo estado".En el caso de Nextbus, el vocero de la compañía, José Antonio Errandonea, añade que para cumplir con los programas operacionales exigidos tendrán alrededor de 300 de estos vehículos oruga en las unidades 4 y 9, debido a que se trata de áreas de gran superficie.En el caso de Tower Transit, el gerente Luis Zavala dice que los vehículos de mayor capacidad son los articulados, por lo que descartó modelos como los de dos pisos.En tanto, la ministra de Transportes, Paola Tapia, aseguró que más allá del tipo de vehículo "lo que importa es la mantención y la calidad". Agregó que estas máquinas harán recorridos por zonas con corredores o vías priorizadas y no por calles más estrechas donde podrían generar molestias.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi