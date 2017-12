CHILE: Machi Linconao tras anulación de sentencia: “Como mapuche no tenemos justicia”

/ “Mal” dijo sentirse la machi Francisca Linconao tras la resolución adoptada hoy por la Corte de Apelaciones de Temuco, referente a anular la sentencia que la absolvió, junto a otros 10 acusados, en el marco del caso Luchsinger Machay .Al término de la audiencia, la mujer sostuvo que “no lo esperaba” y que lo recibe con disconformidad, por cuanto “ nosotros como mapuche no tenemos justicia. Los ricos tienen justicia porque tienen plata, porque compran a los jueces, entonces por eso hacen esto.“Esto es muy injusto. Soy inocente y yo siempre lo he dicho, toda la gente es inocente”, agregó Linconao.En el mismo sentido, su abogado comentó que tras la noticia “ el trabajo ahora será mas fuerte. Revisaremos la resolución, que respetamos, pero que no compartimos”.Luego de la resolución del tribunal de alzada, se abre el plazo para que se fije audiencia para el desarrollo de un nuevo juicio oral en contra de los 11 imputados por la muerte del matrimonio.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi