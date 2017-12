/ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ironizó el jueves sobre el calentamiento global, mientras el norte del país es azotado por una ola de frío extremo con temperaturas de hasta -40°C.“En el este, podría ser la víspera de Año Nuevo más fría registrada. Tal vez podríamos usar un poco del buen y viejo Calentamiento Global por el que nuestro país, pero no otros países, iba a pagar TRILLONES DE DÓLARES para protegerse. êAbríguense!”, tuiteó el mandatario.El multimillonario de 71 años siempre ha sido escéptico del cambio climático, incluso asegurando, antes de ser presidente, que se trataba de una “invención” de China Su tuit de causó fuertes reacciones de científicos y otros dirigentes políticos.“El cambio climático es muy real, incluso si hace frío al exterior de la Trump Tower en este momento”, ironizó en Twitter el director de la Academia de Ciencias de California, Jon Foley.“De la misma manera, sigue habiendo hambre en el mundo, aunque uno acabe de comer una Big Mac”, agregó.“En 2017, se batieron tres récord de calor en Estados Unidos por cada récord de frío”, afirmó la diputada demócrata del estado de Washington Pramila Jayapal.“La meteorología no es lo mismo que el clima. El presidente debe poder entenderlo. No es tan difícil”, añadió.Según pronosticó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2017 será el año más cálido de que se tengan registros en el planeta.Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo climático de París y recurrió a los promotores de los combustibles fósiles para ocupar puestos ambientales clave, al tiempo que eliminó al cambio climático de la lista de amenazas a la seguridad nacional.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi