Durante el proceso de revisión de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2017, el Departamento de Evaluación, Medición, y Registro Educacional (Demre) eliminó tres preguntas de dos de los test luego del análisis que se hace a todos los ítem que componen las cuatro pruebas.Se trata de dos preguntas del examen de Lenguaje y Comunicación y una de la prueba de Ciencias, que no pudieron ser consideradas para el cálculo de los puntajes que fue publicado este martes.Según explicó la directora del Demre, Leonor Varas, el argumento para eliminar preguntas apunta a evitar que sean muy fáciles o extremadamente difíciles. "No se mantiene ninguna pregunta que sea tan difícil. Esto se mide en relación al porcentaje de preguntas que se contestan de manera correcta o incorrecta", afirmó.Así, aquellas consultas que son respondidas correctamente por menos del 10% de los postulantes queda fuera por tener una muy alta dificultad. Y por otro lado, aquellos ítemes que son contestados de manera correcta por menos del 90% de quienes rindieron el test son eliminados de manera inmediata, según explicó Varas.Revisión de puntajesTras la publicación de los resultados, cerca de 300 postulantes a nivel nacional han solicitado revisar sus pruebas para tener la certeza de que el puntaje que les fue asignado es el correcto. "Algunos estudiantes dicen 'yo no creo que sea mi puntaje', por eso a ellos hay que mostrarle la hoja de respuesta, y otros jóvenes piden revisar sus Notas de Enseñanza Media, o puntajes de ranking", indicó la directora del Demre.