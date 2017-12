/ Ad portas del 2 de enero, plazo tentativo que se menciona para que los partidos de Chile Vamos entreguen sus recomendaciones para conformar el gabinete de Sebastián Piñera, los presidentes de las colectividades del bloque adelantaron ayer los criterios que están considerando en la confección de sus propuestas.Reunidos en un debate organizado por La Tercera, el timonel de RN, Cristián Monckeberg, y sus pares de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y de Evópoli, Francisco Undurraga, dijeron que ya están revisando los antecedentes y conversando con sus respectivos candidatos, tanto para ministros, subsecretarios y seremis, como también para intendentes y gobernadores.Los antecedentes deben ser "intachables" -comentó Van Rysselberghe-, "no queremos que se genere un escándalo al día siguiente".También concordaron en que tras la primera administración de Piñera en 2010 ha habido un proceso de aprendizaje importante, en el sentido de que en la conformación del gobierno debe haber un equilibrio entre la excelencia técnica y la política."Creo que el presidente es el primero que lo aprendió. En la reunión que tuvimos el lunes con él, lo dijo claramente: 'yo me entiendo con los partidos'", dijo Monckeberg.Los timoneles coincidieron en que evitarán promover a parlamentarios y alcaldes en ejercicio, pese a que desde el mismo piñerismo han señalado que no deberían haber restricciones a priori.En este sentido, la presidenta de la UDI dijo que si bien "puede haber excepciones (…) no es que los parlamentarios tengan que empezar a ver al gobierno porque eso no va a pasar".En tanto, el timonel RN agregó que él "no recomendaría" sacar a personas de sus cargos. "Excepcionalmente, si hay un alcalde o parlamentario que se requiere o se necesita (podría ser)", precisó Monckeberg. "Me lo han preguntado por Andrés Allamand, que tiene mucha experiencia y fue ministro, pero no puede ser la generalidad por que hay muy buenas cartas también afuera del Parlamento y los municipios". También mencionó como una posible excepción al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, aunque advirtiendo la complejidad que generaría resolver su vacancia en el municipio.Otro de los criterios que se mencionaron por los timoneles de Chile Vamos fue el adherir completamente al proyecto político del bloque y el programa de gobierno, tomando distancia con experiencias como la designación, en el primer gobierno de Piñera, del entonces militante DC Jaime Ravinet como ministro de Defensa."Creo que hay una premisa básica, que este es un gobierno que tiene una posición política y que las personas tienen que adherir a ese proyecto. No puede ser cualquier persona independiente. Lo mínimo es adherir a ese proyecto y, me imagino, haber votado por Piñera", dijo Van Rysselberghe.Undurraga agregó que se requiere de personas que "efectivamente sumen", y que si bien "Ravinet es una buena persona, fue un militante destacado de la DC y fue un ministro nuestro y bien, experiencias aisladas creo que no suman". "Si viene una persona de un partido determinado, creo que incluso puede ser hasta contraproducente", agregóEn este mismo contexto, Monckeberg fue consultado por la eventual nominación de ex militantes de RN, como Lily Pérez."Yo no voy a ser el que la promueva, por ningún motivo. Si el presidente resuelve incorporarla, tendrá sus razones (…) pero también tengo que ser claro: nos trataron mal, nos ningunearon, no solo a RN sino que también a Chile Vamos", dijo el timonel RN.Van Rysselberghe refrendó los reparos recordando que varios de ellos se alinearon con la Nueva Mayoría en votaciones importantes en el Congreso, como el cambio del sistema electoral.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi