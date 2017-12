/ Mañana a las 13 horas culmina el plazo de postulación a las 39 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA), proceso que ofrece 104.858 vacantes en un total de 1.740 tipos de carreras.Aspectos importantes que deben tomar en cuenta los jóvenes al momento de optar por una disciplina es la vocación, la institución donde se quiere estudiar y también elementos como el sueldo que recibirán al titularse, el grado de dificultad para encontrar trabajo y cuántos profesionales de esa área existen. Información que se puede encontrar en el buscador de carreras mifuturo.cl del Ministerio de Educación (Mineduc).Dentro de las carreras universitarias que tienen mayores ingresos al 4° año de titulación están las ligadas al área de las ingenierías, siendo Civil en Minas la que se ubica en el primer lugar con $ 3.839.063. Al considerar las mayores variaciones en los sueldos entre el primer y quinto año de egreso de los alumnos, se vuelve a repetir el área donde los profesionales llegan a más que duplicar su sueldo en cinco años, liderando la Ingeniería Civil Metalúrgica con una variación de 117,50%, pasando de $ 1.770.368 a $ 3.849.924, seguido por la Ingeniería Civil Mecánica (114%), que varía de $ 1.250.171 a $ 2.674.800, y Geología (113,1%), que sube de $ 1.907.843 a $ 4.065.173 (ver infografía).Si bien el dinero es quizás el aspecto en el que más se fijan los alumnos, para Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación Educativa de la U. Católica (Centre), cada vez es menos importante al momento de la elección y va ganando fuerza la vocación."Es importante el sueldo que se recibirá en un futuro, y en Chile siempre los estudiantes han estado preocupados del dinero. Sin embargo, en la última década los alumnos combinan este aspecto con la vocación, es decir ahora los gustos para ellos son predominantes porque es en lo que se ven trabajando en cinco o diez años más", explica Treviño.Pero el sueldo y la vocación por una determinada carrera no son suficientes, ya que se hace imprescindible saber si el área de interés en la que el alumno se va a desempeñar tiene una alta o baja probabilidad de encontrar trabajo al momento de titularse.En el sector universitario la carrera con mayor empleabilidad al primer año de titulación es Ingeniería en Gestión Pública (98,9%), mientras que en el caso de los institutos profesionales (IP) Administración Pública es la que presenta la mayor empleabilidad (99,4%), y Técnico en Farmacia (92,1%) para los de centros de formación técnica (CFT).En el lado contrario, las carreras con menor porcentaje de encontrar trabajo son las ligadas a las artes, como Artes y Licenciatura en Artes (40,6%) en el caso universitario, Técnico en Peluquería Estética (27,8%) para los IP, y Técnico en Asistente de Educador Diferencial (26,8%) para los CFT.Estas cifras son consideradas útiles para José Joaquín Brunner, experto en educación de la U. Diego Portales, pero agrega que los alumnos no se deben dejar llevar por los parámetros establecidos. "Es importante la empleabilidad, pero sin tomarlo como un elemento único, porque hay personas que tienen una vocación bien marcada y no es justo que la dejen de lado por lo que dicen las cifras".Brunner añade que, por ejemplo, en el caso de los actores es crucial también la institución en la que se matricularán, porque en los trabajos se fijan en el prestigio de la universidad, CFT o IP, y para eso deben estar atentos a los años de acreditación que se les dan".En la misma línea del valor que le dan las empresas al plantel en el que estudiaron que argumenta Brunner, el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, explica que "el prestigio de una institución tiene que ver con los profesores y programas, sobre todo porque algunos tienen determinado énfasis y son considerados de distintas maneras en el mercado laboral. Estos factores son reflejados en las cifras de empleabilidad y remuneraciones".Figueroa enfatiza que "Chile ha avanzado de una manera importante en la sistematización de información en la educación superior. Toda información que esté relacionada con acreditación, cifras de empleabilidad y futura remuneración de las carreras, "Son elementos que influyen a la hora de decidir entre una y otra carrera".Y dice que estos antecedentes sirven "para entender cómo el mercado laboral considera determinadas carreras e instituciones que las imparten".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi