Una pena de 15 años y un día de cárcel para Marcela Mardones, alias Jimena, fue solicitada por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Loreto Gutiérrez, al dictar acusación en contra de la ex frentista como autora de delito terrorista con resultado de muerte de Jaime Guzmán.En la acusación se aseveró que "Jimena" entregó información respecto de las actividades al interior del Campus Oriente de la Universidad Católica, donde el senador impartía clases de Derecho Constitucional el día del crimen, en abril de 1991, y que también se ubicó en el paradero afuera de la casa de estudios verificando que el auto para la huida estaba listo para tales efectos.Sin embargo, la petición no fue bien recibida en la UDI: "Lo mínimo que se debe pedir es la cadena perpetua efectiva. Independiente de su 'irreprochable conducta anterior', debemos considerar también la cantidad de años que ellos burlaron la Justicia chilena, en donde quiso hacer una supuesta entrega ante los Tribunales de manera irregular, entrando con pasaporte y documentos falsos", afirmó el diputado Issa Kort.Según el parlamentario, "acá no estamos hablando de personas que hayan cambiado su actuar".Los antecedentes deberán ser ahora analizados por el ministro Mario Carroza para dictar la sentencia en primera instancia.