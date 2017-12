/ El 3 de enero se inicia en el Senado la discusión en particular del proyecto de educación superior en la comisión ad hoc, que fue citada para ese día a las 10.30 horas. En ese momento, los senadores comenzarán a revisar las más de 600 indicaciones que fueron presentadas hasta ayer por el gobierno y parlamentarios de todos los sectores.Hasta el cierre de esta edición se habían contabilizado en el Congreso 657 indicaciones, de las cuales 83 corresponden a los cambios que introdujo el Ejecutivo a la iniciativa que fue presentada el 5 de julio de 2016.El proyecto se encuentra con suma urgencia, por lo que los parlamentarios deberán sesionar en jornadas extraordinarias, según estiman a una razón de 110 por jornada, para lograr despachar la iniciativa antes del 30 de enero, como pretende el gobierno.Cambios del Ejecutivo Entre las disposiciones propuestas desde La Moneda se encuentra la apertura del Consejo de Rectores (Cruch) al ingreso de nuevas instituciones, cumpliendo ocho exigencias y contando con un informe favorable de los integrantes del mismo consejo.Además, se crea un sistema Común de Acceso de carácter obligatorio para todas las instituciones que reciban recursos públicos o cuenten con beneficios con garantía estatal, como el CAE.En relación a las pruebas que se puedan aplicar en el nuevo sistema de acceso, el texto del gobierno dice que "la Subsecretaría podrá encomendar la ejecución de las acciones necesarias para la elaboración, aplicación y evaluación de instrumentos a instituciones de reconocido prestigio y experiencia en la administración de sistemas de acceso a la educación superior".En las indicaciones también se establece que las instituciones "deberán someter su contabilidad al examen de empresas de auditoría externa, reguladas en la ley n° 18.045, el que deberá contener un análisis de riesgos en relación a la viabilidad financiera de la institución".Respecto al aseguramiento de la calidad, la acreditación será en base a tres niveles: básico, avanzado y de excelencia.Y, de acuerdo a lo que se indica en el documento ingresado por el Ejecutivo, las instituciones no podrán estar consecutivamente en el nivel de acreditación básico. Es más, sino obtienen, al menos, la certificación avanzada no podrán ser acreditadas.El senador Andrés Allamand (RN) ingresó 133 propuestas de cambios al proyecto. Una de ellas apunta a garantizar la autonomía de las instituciones: "Deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país".Y, por su parte, la senadora Ena von Baer presentó 65 indicaciones. En una de ellas plantea que para la admisión debería crearse "un Sistema Común de Información para el Acceso a las Instituciones de Educación Superior, cuya administración corresponde a la Subsecretaría, el que tiene por objetivo dar a conocer de manera pública los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes"El senador del PPD Jaime Quintana presentó 12 indicaciones. Una de estas apunta a que los estudiantes que tengan gratuidad puedan exceder en un año la duración formal de la carrera sin perder el beneficio. El parlamentario señaló que "esta es la discusión más importante en lo que resta en materia educacional y yo espero que la oposición en la discusión en particular manifieste el mismo entusiasmo que tuvo justo antes de la segunda vuelta de la elección presidencia cuando aprobaron la idea de legislar".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi