El ex presidente Ricardo Lagos abordó ayer las críticas que han surgido en algunos sectores del oficialismo respecto de su rol durante la campaña de Alejandro Guillier.Tras participar de una ceremonia en el Instituto Nacional -en la que se repuso su retrato y el de Salvador Allende en la galería de quienes fueron mandatarios y estudiaron en ese recinto-, el ex gobernante fue consultado al respecto y señaló que "la única autocrítica que yo hago es con las cosas que se me piden: nadie me pidió una colaboración particular".Lagos aludió así al constante debate que se dio al interior del comando de Guillier respecto de si el ex mandatario debía o no jugar un rol activo en la campaña, lo que en su momento generó una pugna en el guillierismo. Esto porque varios de los principales colaboradores del senador dudaban de que un acercamiento a la figura de Lagos pudiese favorecer la opción del entonces abanderado oficialista.En ese contexto, el ex jefe de Estado destacó el respaldo que entregó a la opción de Guillier minutos después de que se conocieran los resultados de la primera vuelta, ocasión en la que llamó explícitamente a votar por él a través de un video.La semana pasada, el PPD ya había deslizado que la ausencia de Lagos en la campaña de Guillier no respondía a una falta de voluntad de su parte. Mediante una declaración, la colectividad señaló en esa oportunidad que "el diseño de la campaña de segunda vuelta, elaborado por el equipo íntimo del candidato Alejandro Guillier, no consideró la participación del ex presidente Lagos Escobar, razón por la cual su rol solo se enmarcó en el respeto a las decisiones del abanderado oficialista".Asimismo, Lagos defendió el encuentro que tuvo con Sebastián Piñera luego de que fuera electo, hecho que incomodó a sectores del Partido Comunista."La visita al presidente Piñera fue consecuencia de su invitación, como lo señalé oportunamente. No era una visita protocolar, porque los ex presidentes no cumplimos eso, pero sí era una visita en el sentido republicano. Un ex presidente no puede negarse a concurrir si un presidente le pide un consejo", dijo.Lagos también se dio unos minutos para abordar los desafíos que enfrenta hoy la centroizquierda y su propio partido tras la derrota electoral. "Yo creo que el desafío fundamental que hoy tiene la dirigencia política es trabajar unidos para recuperar la confianza del país y la ciudadanía", sostuvo. Y respecto de la crisis que atraviesa el PPD -cuya directiva anunció que pondrá sus cargos a disposición tras el revés parlamentario que sufrió la colectividad el pasado 19 de noviembre-, Lagos evitó profundizar, pero sostuvo que "hay que tomarse un tiempo en estos debates, porque usted ve que hay juego de nombres y cosas. El tema es mucho más profundo, la recuperación de la confianza comienza por hacer un análisis profundo. Partamos por ahí".Finalmente, en relación a lo planteado a La Tercera por el ministro Mario Fernández, quien llamó a su generación a dar paso a otros liderazgos, Lagos dijo: "Cada quien que considere retirarse, bienvenido sea"