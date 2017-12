/ El actor de origen argentino Julián Gil, quien fue hospitalizado en vísperas de la Navidad tras haber sido diagnosticado con influenza, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram para informar que ya se encuentra mejor de salud. Su relacionista público, Alberto Navarro , por su parte aseguró que el ex de Marjorie de Sousa ha estado todos estos días en compañía de sus familiares, mientras cumple un estricto tratamiento médico de antibióticos, nebulizaciones y, por supuesto, reposo absoluto, de acuerdo a lo reseñado en el portal web Mundo Hispánico .“ Por fortuna, esta semana él no graba porque están de vacaciones en la novela de José Alberto Castro, no tiene que ir al juzgado porque también están en el receso navideño, y me parece que las visitas (a Matías) se van a reanudar el sábado 6 de enero. Ya nos dirán los abogados el 2 de enero “, dijo.También puede leer: ¡Míralo aquí! La Divaza alborotó las redes sociales con su Roast Yourself ChallengeQuien también ha estado manteniendo al tanto a los fanáticos de Julián Gil ha sido su hermana, Patricia Ramosco, a través de diversas publicaciones hechas en su cuenta de Instagram en las que se puede ver al actor acostado en la cama con una mascarilla de oxígeno.Será el próximo cuatro de enero cuando Gil, en medio de la disputa legal con la venezolana de Sousa, vuelva a aparecer públicamente ante los medios a propósito de la prueba de ADN que se realizará para comprobar que es el padre de Matías Gregorio .Ya mucho mejor 🙏🏼 Gracias a todos por sus mensajes ❤️A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Dec 29, 2017 at 2:41am PSTViendo pelis con July, se mejora porque se mejora, dosis intensiva de amor! Felices juntos en navidad!!!🎁🎄 #masjuntosquenunca #familiabendecidaA post shared by Patricia. (@patty_ramosco) on Dec 27, 2017 at 5:34pm PSTConsentido, aquí mi hermana Lorena , Luis Mario ( que no suelta el regalo de santa) en gran conversación con July, que se está recuperando lleno de amor. #masjuntosquenunca #familiabendecidaA post shared by Patricia. (@patty_ramosco) on Dec 27, 2017 at 7:00am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi