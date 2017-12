El Parque Nacional Sierra Nevada amaneció cubierto de una espectacular nevada que sorprendió a propios y visitantes de este lugar ubicado en el estado Mérida.La información se dio a conocer por medio de la cuenta en Twitter del Sistema Teleférico de Mérida, Mukumbarí.Sierra Nevada, es un Parque nacional que está ubicado entre los estados Mérida y Barinas en el occidente del país. Fundado el 2 de mayo de 1952, con el objetivo de proteger la Sierra Nevada de Mérida dentro de la cordillera andina.La Sierra Nevada es un área de gran importancia ecológica para el país, pues asegura la preservación del ecosistema de mayor altura, allí se localizan las cadenas montañosas de mayor altitud de Los Andes venezolanos, incluyendo el Pico Bolívar.(Lea también: Aseguran que falta de repuestos mantiene al 20% de las unidades de transporte inoperativa) (Globovisión)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Noticias Destacadas de MéridaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi